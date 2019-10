Hamáček chce zavést povinný občanský průkaz pro děti už od šesti let

Podle plánu ministerstva vnitra by nově měly občanské průkazy dostávat již děti od šesti let. Povinně. Usnadnit by to tak mělo cestování rodin s dětmi v Schengenském prostoru, kde občanka stačí. O chystané změně informoval deník Právo.