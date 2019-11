OBRAZEM: Dýně, kostlivci i klauni. Podívejte se na halloweenské oslavy

19:39 , aktualizováno 19:39

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých. V tento den se děti oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat a „koledují“ o sladkosti. Svátek se z anglicky mluvících zemí postupně rozšířil do celého světa. Podívejte se, jak jej lidé letos slavili.