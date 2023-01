Čeští patroni, chraňte nás před Babišem, řekl Halík a vyzval k volbě Pavla

„Moji milí, nejprve bych chtěl požádat Pražské Jezulátko, aby odpustilo Andreji Babišovi, že si z něho dělá cukrátko na lákání katolických voličů.“ Takto začíná promluva Tomáše Halíka, jež byla zveřejněna na youtubovém kanále Akademické farnosti v Praze, kde kněz působí.

Halík zkritizoval Babišovo vnímání Jezulátka jako talismanu štěstí v nečisté hře o peníze a moc. Poděkoval i představeným Karmelitánům, již zabránili dalšímu užití Jezulátka v politické kampani, která je dle jeho mínění plná lží, podvodů, demagogie a nenávisti.

Ve výrazné kritice Andreje Babiše pokračoval Halík i nadále. „Milý Ježíšku, prosím tě o pomoc poslat Andreje Babiše tam, kam patří. Pražský hrad to určitě není, to by se naši svatí a naši králové, kteří jsou tam pohřbeni, museli obracet v hrobech!“ sdělil ve videu Halík, ve kterém promlouvá k Jezulátku a prosí ho o podporu voličů, aby tentokrát zvolili kandidáta rozumného, kterým je dle jeho mínění Petr Pavel.

Halík po tomto prohlášení přistupuje k četbě evangelia, přičemž během četby mluví o aktuálních problémech církve, jako je nedostatek kněží, prázdné kostely a neochota duchovně založených lidí přidat se ke katolické církvi.

Po přečtení evangelia a prosby o boží smilování nad potřebnými se kněz Halík v závěru navrací k aktuální politické tématice a k Jezulátku, které ještě jednou žádá o ochranu před zlem a před Babišem.