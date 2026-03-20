Babiš svolal bezpečnostní radu kvůli požáru haly v Pardubicích

Autor: ,
  15:53
Premiér Andrej Babiš svolal na páteční 18. hodinu jednání Bezpečnostní rady státu. Reaguje tak na situaci kolem požáru haly v Pardubicích. Na ministerstvu vnitra už dříve zasedl krizový štáb. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara je pravděpodobná souvislost s teroristickým útokem.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

„Od rána jsem v permanentním kontaktu s ministrem vnitra i ředitelem BIS. Na základě obdržených informací jsem se rozhodl svolat na dnešní 18. hodinu jednání Bezpečnostní rady státu,“ uvedl Babiš. Dodal, že o výsledcích jednání bude veřejnost informovat po jeho konci.

Premiér Andrej Babiš po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března 2026)
Český premiér Andrej Babiš a německý kancléř Friedrich Merz na společné tiskové konferenci v Berlíně (10. března 2026)
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) vystoupil na tiskové konferenci k prioritám resortu. (18. února 2026)
V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se požár rozšířil na sousední administrativní budovu. (20. března 2026)
16 fotografií

Na ministerstvu vnitra zasedl v pátek krizový štáb, Metnar následně na brífinku uvedl, že je už od ranních hodin v kontaktu s premiérem Babišem. „V tuto chvíli nemáme informace, že by hrozilo jakékoliv další bezprostřední nebezpečí,“ řekl Metnar. V nejbližší době zasedne také společná zpravodajská skupina, která posoudí případné zvýšení stupně ohrožení terorismem.

Požár haly vyšetřuje policie jako terorismus. Přihlásila se organizovaná skupina

Policie podle policejního prezidenta Martina Vondráška nyní pracuje se čtyřmi verzemi, ve všech pracuje s podezřením na úmyslné zavinění. Za požárem průmyslové haly v Pardubicích stojí podle dostupných informací skupina The Earthquake Faction. Ta uvedla, že jí vadí spolupráce s izraelským výrobcem dronů. Incidentem se nyní zabývá policie.

O požáru objektu v Dělnické ulici dostali hasiči informaci krátce po 04:15. Jednu z hal, která je tvořena z velké části železnou konstrukcí, podle hasičů požár kompletně zničil.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Nejčtenější

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.