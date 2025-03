Začalo to celkem nenápadně.

„Já jsem nechtěl vystupovat, protože jsem se zatajeným dechem sledoval debatu lidí, kteří rozumí zaměstnávání. No, tak já zaměstnávám 40 tisíc lidí, ale nechtěl jsem se k tomu vyjadřovat,“ vzal si slovo Babiš.

Spouštěčem bylo, když komentoval vystoupeni místopředsedy TOP 09 Michala Kučery. „Z Mittalu jste nechali vytáhnout 100 miliard, a místo toho, abyste ho prodali Třineckým železárnám, tak jste ho prodali Indům. Ještě předtím vytáhly z toho desítky miliard vaše zkorumpované tradiční strany,“ vyčetl Babiš vládním stranám.

„Nechtějte, abych tady začal vzpomínat na to, jak jste vytahal peníze vy jako ministr financí z Lesů České republiky a na co jste je použil. Právě proto, aby se nedala zvládnout ta kůrovcová kalamita,“ pustil se do něj ministr zemědělství Marek Výborný.

„Já jsem byl ministr financí, který dal do pořádku firmy. Mimochodem ano, na rozdíl od vás se neživím politikou. Vy, když nebudete v politice, tak budete díky nám brát jako učitel zase 50 tisíc,“ opáčil mu Babiš.

„Pane předsedo, jednáme o zákoníku práce. Prosím, držte se projednávané věci,“ vmísila se do přestřelky Pekarová Adamová, která řídila schůzi.

„Vy mi neříkejte, co mám říkat! Já budu říkat tady, co já chci! A vy mi do toho nebudete skákat,“ nenechal si to líbit předseda ANO.

Pekarová Adamová mu řekla, že má mluvit k věci, a Babiš reagoval, že právě to dělá.

„Jednací řád mi dává možnost mluvit k čemu chci! A tady sedí odboráři, které tahle asociální, nejhorší vláda v historii této země, ignoruje. Odboráři se přišli podívat, kdo a komu záleží na zaměstnancích. Vy nic nevíte o tom, co je to zaměstnávat lidi! Nic o tom nevíte. Tady vystupují lidé, kteří v životě nic nezaměstnávali. Jen se živí politikou,“ řekl Babiš.

Při hlasování pak nejprve TOP 09 spolu s ODS neprosadily možnost výpovědi bez udání důvodu, ale při hlasování o celém návrhu novely zákoníku práce byli pro jak poslanci TOP 09, tak ANO.

A zvedli pro něj ruku i Markéta Pekarová Adamová a Andrej Babiš.