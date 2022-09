Přejmenujte se na Stranu přátel diktátora, doporučil Okamurovi poslanec

„K čemu má smysl kupovat nejdražší americké stíhačky? Švédové nám je zdarma nabízí a nabízí i modernizaci. My neříkáme ne modernizaci armády, ale ne tímto způsobem,“ řekl Okamura.

„Je třeba nakupovat suroviny bez ideologických brýlí přímo od producentů,“ vyzýval také nepřímo vládu, ať se domluví o nákupu plynu v Rusku. „Je gigantické pokrytectví, že se Fialova vláda vzdala nákupu levných surovin,“ prohlásil.

Tvrdil také, že Západ bojuje na Ukrajině do posledního Ukrajince. A opřel se také do NATO. „Není asi válečný zločin, kterého by se váš spojenec NATO nedopustil,“ řekl doslova lídr hnutí SPD. Česko je přitom členem NATO od roku 1999, kdy do aliance vstupilo spolu s Polskem i Maďarskem.

Žádné gripeny zadarmo nám nikdo nenabízel, řekla Černochová

„To, že je kolega Okamura demagog a lhář, na to jsme už jsme si tady zvykli. Žádné gripeny zadarmo nám nikdo nenabízel a já vás žádám, abyste tuto lež už tady nikdy neopakovali,“ ohradila se ministryně obrany Jana Černochová z ODS. „Přestaňte lhát,“ prohlásila ministryně.

„Všichni víme, že je to soudně usvědčený lhář,“ řekl poslanec za STAN Ondřej Lochman. Vystupování Okamury podle něj vyvolává otázku, čí zájmy vlastně v českém parlamentu hájí.

„Tomio Okamura se odkopal a před chvílí zde řekl - váš spojenec NATO,“ poukázal Lochman. „Tím pádem je jasné, že hájíte zájmy někoho úplně jiného. Možná už se konečně přejmenujte na Svobodu a demokracii Vladimira Putina nebo Stranu přátel diktátora,“ doporučil Lochman. Jediné, co Okamura dělá, je to, že šíří kremelskou, Putinovu propagandu.

Černochová i Lochman vyprovokovali Okamuru k reakci. Ten Lochmanovi vyčítal, že je ve Sněmovně za hnutí STAN, která je podle šéfa SPD součástí organizovaného zločinu. „Kryjete mafiozní praktiky, kryjete organizovaný zločin, korupční praktiky,“ napadal Lochmana.

Okamura vyčítal Černochové, že nebyla v armádě. Máte problém se ženami, opáčila

Přestřelka Okamury gradovala s ministryní obrany. „Vy jste naslibovali ve Washingtonu všechny tyhle možné zakázky a poskakujete tam jako mopslíci,“ zaútočil na Černochovou a vyčítal jí, že nebyla v armádě.

„To, že má problém se ženami, toho jsme si už všimli. Jen demonstruje svoji slabost,“ ohradila se ministryně obrany.