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Policie odložila kauzu machinací na hokejovém svazu. Kritika se teď snáší na Hadamczika

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  8:42aktualizováno  8:49
Alois Hadamczik, prezident Českého svazu ledního hokeje.

Alois Hadamczik, prezident Českého svazu ledního hokeje. | foto: ČTK

Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik
Předseda hokejového svazu Alois Hadamczik na volební konferenci 2024
Prezident Petr Pavel dostal od hokejových mistrů světa zlatou medaili. Na...
Prezident Českého hokeje Alois Hadamczik.
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Policie definitivně odložila případ podezření z finančních machinací v Českém svazu ledního hokeje (ČSLH) z éry Tomáše Krále. Současné vedení pod vedením Aloise Hadamczika však čelí nové vlně kritiky. Podle oponentů současný prezident svazu nadhodnocoval příjmy po domácím zlatém šampionátu v roce 2024 a nezmiňoval vysoké náklady.

Případ možného neoprávněného vyvádění stovek milionů korun ze svazového rozpočtu přes dceřiné společnosti prošetřovala policie na základě několika trestních oznámení, která v roce 2022 podal majitel hokejového klubu Dynamo Pardubice Petr Dědek. Kriminalisté však v uplynulých dnech žádné protiprávní jednání nezjistili a věc odložili.

„Audit, který jsem zadával, ukázal 370 milionů neoprávněných zápočtů. Máme znalecké posudky ekonomů i daňařů, že to nebylo v pořádku. Že policie něco odloží je běžné, ale budu znovu žádat Nejvyšší státní zastupitelství o zdůvodnění,“ reagoval pro server Odkryto.cz Alois Hadamczik.

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Pozornost se však nyní přesouvá k hospodaření současného vedení. Podle Petra Vosmíka, předsedy ekonomické komise ČSLH, není finanční situace ideální. Na svazové konferenci konané 15. června zazněly obavy, kolik rezerv na konci stávajícího volebního období vůbec zbude. Hadamczikovi kritici vyčítají, že po úspěšném mistrovství světa v Praze v roce 2024 záměrně zveličoval zůstatky na účtech a ignoroval vysoké doprovodné výdaje, aby obhájil vyšší investice.

Prezident svazu se však kritice brání a tvrdí, že finance na další roky jsou zajištěné. „Ročně dáváme do klubů 110 milionů a podpora klubů by měla být naším cílem. V darech a barterech se nasmlouvají další desítky milionů a přes můj mandát mám zajištěné dlouhodobé smluvní partnery na 2 až 3 roky,“ uvedl Hadamczik s odkazem na smlouvy s Komerční bankou, Generali či Fortunou. Server Odkryto.cz nicméně doplňuje, že například partnerství s Generali trvá již od konce devadesátých let a Komerční banku zajistil marketingový partner BPA ještě před Hadamczikovým nástupem.

Slíbené miliony pro kluby mimo schválený rozpočet

Vážnější rozpor se týká slíbené mimořádné podpory pro týmy ze tří nejvyšších tuzemských soutěží, která měla být vyplacena ze zůstatků loňského rozpočtu. Druholigové kluby mají obdržet zhruba 22 milionů korun, týmy Maxa ligy 14 milionů a extraligové celky 17 milionů korun.

Pro rok 2026 však došlo ke snížení státních dotací a v rozpočtu schváleném výkonným výborem tyto peníze chybí. Pokud by je svaz vyplácel přímo ze svých tenčících se rezerv, propadl by se do deficitu v řádu desítek milionů korun.

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Alois Hadamczik potvrdil, že kluby slíbené peníze dostanou, avšak nikoliv ze svazového rozpočtu. Výplata má proběhnout formou reklamy přes dceřinou společnost CZ.HOCKEY s.r.o., takže samotného svazu se výdaj nedotkne.

Šéf ekonomické komise Vosmík však upozorňuje, že hospodaření je nutné posuzovat jako celek. „Podpora klubů plyne ze zisku dceřiných obchodních společností svazu, které musí pokrýt i jeho případné ztráty. Principiálně je však nutné hodnotit hospodaření svazu a jeho dceřinek konsolidovaně,“ uzavřel Vosmík s tím, že zisky se sice generují v dceřiných firmách, ale ztráty nakonec zůstávají na samotném svazu.

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