Počet hackerských útoků v Česku stoupl o stovky procent. Škody jdou do milionů

Stačí jedno kliknutí na zdánlivě nevinně vypadající odkaz v mailu. Na obrazovce počítače za pár dní blikne zpráva „máme vaše data, zaplaťte výkupné, jinak o ně přijdete“. Jde o takzvaný ransomwarový neboli vyděračský útok (z ­anglických slov ransom – výkupné a software). Do počítače se dostal právě přes nenápadný odkaz.

Pokud útočníci zašifrovali fotky na vašem osobním počítači, je to nepříjemnost. Když se podobný útok týká magistrátu stotisícového města, může to zkomplikovat život tisícům lidí a škody jdou do milionů.