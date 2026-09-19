Stejné, nebo jiné? Stejný sál, neprůstřelná vitrína a v ní slavná koruna, žezlo i jablko. Korunovační klenoty ale letos vypadají ve Vladislavském sále Pražského hradu jinak než obvykle.
Potvrzuje to i kurátor výstavy Štěpán Vácha z Ústavu dějin umění Akademie věd. Letos totiž koruna není v červené, ale stříbrnorůžové světlé vnitřní „čepičce“. V hradních sbírkách se dochovaly podle Váchy hned tři, dvě červené, se kterou se klenot obvykle vystavuje, a jedna světle růžová, se kterou je koruna mimořádně vystavena letos.
V dobách Lucemburků a Jagellonců byly korunovační klenoty jiné. V inventářích z poloviny 14. století i v pozdějších soupisech pokladu jsou shodně uváděny stříbrné pozlacené žezlo a jablko.