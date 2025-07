Varga, který působí také jako bohemista, překladatel a spisovatel, však zároveň varuje před možnými změnami volebních pravidel, které by mohly ovlivnit výsledek nadcházejících voleb.

Na otázku, zda se v Maďarsku cítí stále jako ve svobodné zemi, odpověděl Varga vyhýbavě: „Jako politická bytost úplně ne. Cítím se omezeně, ale jako soukromá osoba, která si může koupit cokoliv, může někam jet, pokud má peníze, tak ano.“ Dodal, že svoboda „žije v každém z nás“ a on sám se „vždycky vnitřně cítil svobodný, i za komunismu“.

Maďarsko pod vedením Viktora Orbána označil za „samovládu“, „samoděržaví“, kde „jeden absolutní pán, který ve všech podstatných otázkách rozhoduje sám, řídí zemi jako firmu“. Zdůraznil však, že nejde o totalitu ani diktaturu.

Péter Magyar jako naděje na změnu

Za posledních 15 let, kdy je Viktor Orbán u moci, má podle Vargy současná opozice v čele s Péterem Magyarem největší šanci na vítězství. „Změna je teď nejreálnější a nejspíš to pramení z určitého zklamání obyvatel,“ uvedl bývalý velvyslanec. Připomněl, že Orbán získal v roce 2010 obrovskou podporu od občanů, protože předchozí socialistické vlády „zklamaly lidi jak sociálně, tak i morálně“.

Hlavní příčinou nespokojenosti Maďarů je podle Vargy „korupce“ a nefunkční státní služby. Podle něj má vážné problémy maďarské zdravotnictví, školství nebo třeba železnice.

Korupce je podle něj spojená s činností lidí v blízkém okolí premiéra Orbána. Získávají majetek a ekonomické příležitosti, k nimž se ostatní nemají možnost dostat. Hospodářská situace v Maďarsku podle Vargy není kritická, ale objektivně má špatné parametry.

Uvedl, že průměrná mzda v Maďarsku je až o 25 procent nižší než v Česku a důchody jsou oproti ČR o třetinu nižší. „Naopak ceny jsou vyšší než v České republice. Příčinami jsou oslabená konkurence kvůli zvýhodňování některých skupin a také centralizace státní moci v ekonomickém životě.“

Péter Magyar byl v minulosti spojen s vládním Fideszem – a to nejen jako manžel tehdejší ministryně spravedlnosti Judit Vargové, ale také skrze svou působnost v několika státních institucích. Zůstal ale dlouho mimo pozornost veřejnosti.

Jeho jméno se stalo známým teprve poté, co zveřejnil kritický facebookový příspěvek v souvislosti s kauzou milosti pro usvědčeného pedofila, na které se podílela i jeho tehdejší manželka. Následoval virální rozhovor na Youtube, který zaznamenal milionová zhlédnutí. Krátce nato následovaly demonstrace s desítkami tisíc lidí v Budapešti.

Magyar se během několika týdnů stal lídrem nové strany TISZA, která v průzkumech přeskočila Orbánův Fidesz. Podle Vargy působí Magyar jako prozápadní demokrat, ale jeho skutečný test přijde až v případě, pokud vyhraje volby.

Pochod za svobodu

Symbolickým momentem odporu proti Viktoru Orbánovi byl letošní zakázaný Pride v Budapešti. I přes legislativní zásahy a výhrůžky sankcemi přišlo podle Vargy na pochod až 300 tisíc lidí.

„Byl to jeden z největších zážitků mého života. Připomínalo mi to listopad 1989 v Praze.“ Přítomní podle něj zdaleka nebyli jen z LGBT komunity. „Byli to běžní lidé, kteří chtěli vyjádřit podporu základním lidským právům.“

Silnou odezvu v maďarské veřejnosti vyvolal podle Vargy také dokumentární film Dynastie, který mapuje prorůstání podnikatelských zájmů Orbánovy rodiny do všech sfér života v Maďarsku.

Varga potvrdil, že informace v dokumentu sice nebyly nové, ale jejich souhrnné, profesionální a srozumitelné zpracování mělo obrovský dopad. „Lidé cítí, co se děje. A tento film jen pojmenoval skutečné problémy,“ dodal.

Podle Vargy Orbán vytvořil systém, v němž sám rozhoduje, kdo se stane oligarchou. „U nás bez jeho souhlasu nemůžete být nikým. On jmenuje velké ryby, ty mají menší ryby a ty další klienty – až na úroveň vesnických trafik.“

Tento klientelistický systém podle něj fungoval dlouho efektivně, ale v poslední době ztrácí dech kvůli chybějícím evropským penězům. „Peníze už netečou dolů – a celá klientelistická síť se začíná drolit.“

I přes všechny potíže podle Vargy nelze vyloučit, že Orbán dokáže výsledek příštích voleb, které se konají za deset měsíců, ovlivnit. Díky ústavní většině může kdykoliv změnit volební pravidla.

„Když bude chtít, může v listopadu oznámit, že se přechází z většinového na poměrný systém. Nic mu v tom nebrání,“ upozorňuje Varga. Tento krok by podle něj byl legální, ale hluboce nebezpečný.

„V Česku je taková změna prakticky nemožná. U nás je ale běžnou hrozbou,“ uzavírá Varga s tím, že zda Orbán opravdu sáhne k taktické změně pravidel, ukážou až následující měsíce. Jedno je ale jisté – jeho moc už není nedotknutelná.