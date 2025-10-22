Guvernér ČNB čelí kritice. Na pracovní cestu do USA vzal první třídou i přítelkyni

  9:07
Guvernér České národní banky Aleš Michl čelí kritice kvůli luxusní cestě do USA, kam s sebou vzal i svou přítelkyni. Podle zjištění Seznam Zpráv letěli nejdražší třídou – first class, kterou zaplatila ČNB, statisíce doplatil až později. Bývalí šéfové centrální banky přitom uvedli, že za jejich éry se takto nelétalo.

Guvernér České národní banky Aleš Michl. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Server Seznam Zprávy ve středu informoval, že Michl v polovině srpna vyrazil do Spojených států na částečně pracovní a částečně soukromou cestu. Upozornil také, že guvernér letěl s přítelkyní nejluxusnější leteckou třídou.

Letenky do komfortní první třídy, kterou aerolinky propagují jako hotel v oblacích s postelemi, domácím kinem, kaviárem a vínem od špičkových someliérů, koupila ČNB už na jaře. Podle Seznam Zpráv vyšly na 220 tisíc korun.

Předchozí guvernéři možnost nevyužívali

Michl náklady za letenku pro přítelkyni doplatil bance až nyní v říjnu, tedy pět měsíců po nákupu. Partnerkou guvernéra je Linda Štěpničková, známá tvůrkyně elektronické hudby vystupující jako DJ Ladida.

Šéf ČNB s ní cestoval do Jackson Hole, ležícího na okraji Yellowstonského národního parku, kde se každý rok koná setkání centrálních bankéřů a odborníků.

Podle ČNB interní pravidla umožňují guvernérovi i členům bankovní rady vzít si na pracovní cestu doprovod. Od roku 2006 mají rovněž nárok létat první třídou. Bývalí guvernéři však podle Seznam Zpráv uvedli, že tuto možnost nevyužívali.

Výlet do trezoru České národní banky. Uvidíte padělky i minci za 100 milionů

Například exguvernér Jiří Rusnok, kterého Michl v roce 2022 vystřídal, pro server uvedl, že o této výhodě ani nevěděl. „Za mě se tedy ve first class rozhodně nelétalo,“ řekl Rusnok.

Guvernér Michl s partnerkou během cesty pobývali v hotelu The Ritz-Carlton v kalifornském Half Moon Bay, asi 40 minut od San Franciska. Strávili tam devět nocí, z nichž tři připadly na dovolenou a dvě na víkend.

Tři další pracovní noci se snídaní stály podle Seznam Zpráv ČNB 91 tisíc korun. Během těchto dní měl Michl navštívit technologickou společnost Nvidia, jednat na Stanfordově univerzitě, prohlédnout si Apple Park Visitor Center a zúčastnit se diskuze o rozvoji umělé inteligence v Computer History Museum.

„Každou pracovní cestu schvaluje rada“

Po zveřejnění informací Michl uvedl, že na něj před konferencí Forbes čekal redaktor Seznam Zpráv s kamerou a pokřikoval otázky o financování cesty.

„Podobně jako prezident nebo premiér se v zahraničí účastním nejen ekonomických, ale i společenských akcí, na které je zván i doprovod. Každou pracovní cestu schvaluje bankovní rada s tím, že předem uvedu, zda pojedu sám nebo s doprovodem,“ řekl Michl. Dodal, že většinou cestuje sám.

Centrální bankéři na sazby nesáhli. Základní úrok zůstává 3,5 procenta

Zároveň připustil, že na některé zahraniční cesty s doprovodem jel. „Všechny tyto cesty byly předem schválené bankovní radou. Náklady doprovodu hradí ČNB, nerozhodne-li se jinak. Nevlastníme vládní letadla, cestujeme komerčními linkami. Od roku 2006 má guvernér nárok cestovat do zahraničí první třídou,“ doplnil.

Podle svých slov většinou využívá byznys třídu. „Dvakrát jsem letěl do USA v první třídě. V souladu se zákoníkem práce a interními pravidly ČNB si mohu pracovní cestu přerušit a čerpat dovolenou. V takovém případě jsem si vždy hradil všechny náklady spojené s dovolenou já,“ dodal Michl.

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

Guvernér ČNB čelí kritice. Na pracovní cestu do USA vzal první třídou i přítelkyni

