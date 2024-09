Pan Primeros naučil Čechy používat kondom, v Praze se nyní dočkal pocty

„Gumovej král, ten, kterej dodával drogériím choulostivý gumový zboží, zástupce firmy Primeros, kterej kdykoliv přišel, tak pokaždé měl nějakou novinku…“ Klasická pasáž z knihy Obsluhoval jsem anglického krále už dávno vstoupila do učebnic, historie firmy Primeros ale většině čtenářů Hrabala zůstává neznámá.

Rodina Schwarzwaldova s třináctiletým synem Gustavem přišla do Čech na začátku 20. století z města Zawiercie ležícího na území dnešního Polska. Gustav byl od začátku velmi podnikavý a přes různé drogerie a obchody s pryží se dostal k patentu Charlese Goodyeara na vulkanizaci gumy.

Proces vylepšil, získal patent na výrobu různých druhů gumového zboží metodou namáčení a v roce 1909 si nechal zaregistrovat ochrannou známku pro gumové zboží a prezervativy.

Nejen prezervativ Schwarzwaldova firma kromě prezervativů vyráběla na základě spolupráce s doktory i šest různých druhů pesarů. Nabídku intimních potřeb doplňovaly lékařské rukavice na jedno použití.

„Schwarzwald soupeřil s několika dalšími firmami, které vynalezly podobný proces ve stejnou dobu. Proto se celá dvacátá léta soudili. Bez pochyby ale lze říct, že je jedním z vynálezců moderního prezervativu,“ vysvětluje historik a dokumentarista Martin Šmok.

Schwarzwaldův úspěch spočíval především v inovativním způsobu vedení firmy. Obchodníkům poskytoval slevy na své produkty výměnou za vystavení reklam ve výkladech drogerií a lékáren. Zřídil i zásilkové služby: stačilo odpovědět na inzeráty, jimiž zaplavoval tisk, a nechat si objednávku diskrétně doručit. Zásilková služba fungovala v celém Rakousku-Uhersku.

V roce 1927 založil první továrnu na gumové zboží Gustav Schwarzwald – Primeros. Velká cla mezi ČSR a Německem komplikovala vzájemný obchod, a proto ji postavil v Ortrandu nedaleko Drážďan. Jeho mladší sestra Eleonora poté výrobu v roce 1932 rozšířila do Děčína.

Své produkty dostal i do rodného Polska, Maďarska a Rakouska, zastoupení měl i v Anglii a v USA. Nadnárodnímu úspěchu se firma těšila díky moderním továrnám, které si samy zajišťovaly výrobu elektřiny a topení. Vedení firmy navíc z industriálních prostor udělalo moderní unikáty. Slovo ‚primeros‘ se ve střední Evropě stalo generickým označením pro prezervativy obecně, takovou sílu Schwarzwaldův byznys měl.

Jenže to už v Evropě přicházela doba temna a Gustav usoudil, že československý majetek přepíše na svou sestru Eleonoru, provdanou Löwyovou. Pod jeho jménem zůstala německé aktiva, s nástupem nacistů ale musel čelit čím dál většímu tlaku. Kaučuk byl pro armádu strategickou surovinou a nacisté se chtěli dostat k Schwarzwaldovým patentům.

Továrna v Drážďanech byla v roce 1936 arizována a Schwarzwaldovy zatklo gestapo za „vyvážení strategických technologií do ČSR“. Podobný osud po Mnichovu čekal i děčínskou továrnu. Když Eleonora za druhé republiky chtěla obnovit provoz firmy a nabídla většinu německých zásob ČSR, stát ji nesmyslně označoval za nacistku a odmítal s ní jednat.

Nacisté nakonec pustili Gustavovu nežidovskou manželku Karolínu a syny Harryho a Johna. Ti se snažili dostat z vězení i otce rodiny, ale nemalé peníze na úplatky se ztratily a Gustava Schwarzwalda nakonec pro jeho židovský původ zavraždili 11. prosince 1942 v nacistickém vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Vdova později emigrovala do Kanady.

Eleonora se po válce pokoušela o navrácení české firmy do vlastnictví rodiny, komunistické úřady závody ale znárodnily a Eleonoru označili za kolaborantku. A to i přes její židovský původ a fakt, že rodina se zapojila do protinacistického odboje a za války materiálně podporovala československou armádu.

Po válce firma z Děčína spadla pod státní Československé gumárenské závody a přemístila se do Hrádku nad Nisou na Liberecku. Vývoj firmy se zastavil. Příznivé období pro Primeros nepřinesla ani sametová revoluce, po privatizaci se vlastníci často střídali a situace se ustálila až v roce 2005, kdy se majiteli stali německý výrobce kondomů CPR GmbH a finančník Roman Kocián.

Společnost počátkem září Gustavovi Schwarzwaldovi odhalila pamětní desku v původních prostorách firmy v domě U Zlatého stromu v pražské Dlouhé třídě, která patřila a stále patří židovské obci. „Je skvělé, že se o historii rodiny zajímá a hrdě se k ní hlásí i dnešní firma Primeros. Kdo by kupoval Durex, když můžete mít Primeros? Pravý, nefalšovaný, designový Primeros se středoveropským příběhem lásky, přátelství, zrady a přežití?“ píše historik Martin Šmok.