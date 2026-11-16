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Reportérka: Zmanipulovali mě. Zdálo se mi každý den, že mě znásilňuje guru Jára

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
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Pod falešnou identitou se na rok zapojila mezi stoupenkyně Jaroslava Dobeše. Chodila na jógu, kurzy i soukromé konzultace v pražských bytech. Nakonec dostala „zlatou kartu“ na cestu na Filipíny. Investigativní reportérka CNN Prima News Valerie Fišrová věděla, kam jde, a přesto ji sekta dokázala zmanipulovat. „Když se vám každý den zdá, že vás znásilňuje guru Jára, uděláte cokoliv,“ říká v Rozstřelu autorka nové knihy Zrzka vs. Guru Jára.

Rozstřel

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Věděla jste, koho jdete prověřovat, a přesto jste začala pochybovat o vlastním úsudku. Co s vámi dokázali udělat?
Myslím, že to udělala doba, kterou jsem tam strávila. Byla to pomalá manipulace. S lektorkami trávíte spoustu času a zjistíte, že jsou to obyčejné ženské jako moje máma. Jsou strašně milé, a pak to jde velmi snadno.

Vybavíte si okamžik, kdy jste manipulaci přestala jen pozorovat a začala ji prožívat na vlastní kůži?
Vybavím. Na akcích a jógách jsme zkoušeli různé masáže a lidé na sebe sahali. Ze začátku jsem se s tím nemohla smířit. Jednou večer jsem ale přišla domů a řekla partnerovi, novináři Jakubu Kvasničkovi: „Pojď, já z tebe stáhnu stres tou super metodou, co má guru Jára.“ Koukal na mě a říká: „To už ses definitivně pomátla.“

A v tu chvíli vám to docvaklo?
Ne. Ještě dva až tři měsíce jsem si v tom lebedila a myslela si, že je všechno v pohodě.

Pojďme na začátek. Jak jste se do skupiny dostala?
Novým náboženským hnutím se věnuju čtyři roky, od nástupu na Primu. Jednou jsem dostala tip na profil, který vypadal jako profil guru Járy. Byly tam jeho citáty a ty ženy dál vedly jógové kurzy. Pár večerů jsem to studovala a řekla si, že to musím zkusit. Byla jsem na začátku kariéry a za tři vteřiny v televizi si vás nikdo nezapamatuje. Tak jsem si založila falešný profil.

Jak to bylo dál?
Moc neumím lhát. Ze začátku mi to dělalo problémy, popisuju to i v knize. Vzala jsem tedy svůj skutečný první rozchod z doby, kdy mi bylo kolem dvaceti, a všechna fakta, která o mně v minulosti platila, třeba že jsem pracovala za barem. Vynechala jsem jen to, že jsem novinářka.

Jaroslav Dobeš ve filipínském vězení.
Jaroslav Dobeš alias Guru Jára a Barbora Plášková v detenčním zařízení na Filipínách.
Jaroslav Dobeš, který je v Česku stíhaný za znásilnění osmi žaček, si ve filipínské detenci vzal Japonku Yoko.
Pětačtyřicetiletý Jaroslav Dobeš, který si říká Guru Jára, zachycený „v civilu“ na Filipínách.
24 fotografií

Co vám při prvním kontaktu nabízeli?
V prvním e-mailu stálo, že mi vrátí do života šťávu. To asi mluví samo za sebe. Chtěla jsem zkusit Astrofokus, jeden z nejstarších kurzů, které Jaroslav Dobeš vymyslel na konci 90. let. Nakonec jsem skončila ve Spiritual Trackingu. Ten teď přejmenoval na SpirTrack, aby se to tvářilo trošku jinak.

Pozná běžná žena na první lekci, že vstupuje do prostředí guru Járy?
Myslím, že ne. Na Instagramu narazíte na ženu, která nabízí seberozvoj, kosmetiku, jógu nebo retreaty na Filipínách, a z profilu to nepoznáte. Jedna z mých lektorek, takzvaná šerpa, vedla jógový kurz a spousta žen vůbec netušila, že cvičí jógu guru Járy. Na takovou jógu můžete chodit klidně dva roky, třeba v Liberci nebo v Mladé Boleslavi. Až po čase vás začnou testovat. Pak zjistíte, že sedíte na kurzu, kde říkají: „A náš mistr je osvobozený.“ Mně se to stalo po dvou měsících.

Proč „náš mistr“?
Kdyby na jógu přišel někdo zvenku, aby se hned neprovalilo, o koho jde. Dnes se mu říká také Mystik Jahra.

Kdo je v sektě nejnebezpečnější?
Guru Jára už si oběti dávno sám nevybírá. Podle mě byla chyba, že se tehdy neodsoudily ty ženy, protože jsou to pořád ty samé, které figurovaly v prvním případě. Jsou mu věrné dvacet, třicet let. Když Jára začínal, dělaly mu takzvané kněžky, cestovaly s ním po světě a v Nepálu s ním zakládaly ášram. Nebezpečí představují ony.

S ním samotným jste se nesetkala.
Zaplaťpánbůh. Chtěla jsem, ale musím poděkovat našemu řediteli zpravodajství Martinu Švehlákovi a partnerovi, že mě zastavili. Byla jsem totiž pozvaná na Filipíny. Řekli mi, že mě vybrali jako takovou zlatou kartu a že můžu jet zadarmo. Bylo to těsně poté, co mi určili, že mám šest energetických háčků, kterých mě mají zbavit. Jak přesně, to mi samozřejmě neřekli.

Připomeňme, co je to háček?
Podle učení „Járy“, tedy Jaroslava Dobeše je to malá spirálka, kterou muži vkládají ženám do vagíny při sexuálním styku. Bere jim energii, takže nemůžou být aktivní, naplněné a šťastné. Vytáhnout ji umí jen vyvolený Jaroslav Dobeš. Teď k tomu přidali novinku. Mně řekli, že když se háčků nezbavím, budu mít nemocné dítě. To mi přišlo děsivé. Představte si ženu, která nemůže mít dítě. Přijde za ní věrná stoupenkyně a řekne: „Já tě háčků zbavím a dítě se ti narodí zdravé.“

Na Filipínách by vás tedy čekalo „odháčkování“?
Pravděpodobně nějaký posvátný rituál. Oni potom tvrdili, že guru Jára byl zrovna ve Švýcarsku. Pořád ale cestuje po světě s deseti, patnácti vybranými ženami.

Jakou oběť jste té práci přinesla?
Tu největší, když jsem ze skupiny vystoupila. Na to se mě nikdo neptal, všichni viděli jen: „Wow, skvělá práce.“ Já jsem tehdy ještě úplně odejít nechtěla, ale vedení Primy naprosto správně rozhodlo, že je čas. Všichni byli nadšení a chválili mě, a já cítila naprostou prázdnotu. Nikdo nepřišel a nezeptal se: „Hele, jsi v pohodě?“

Nepotřebovala jste psychologa?
Partner mi taky říkal, ať si skočím na terapii. A já na to: „Nemůžu, vždyť v té sektě byly asi čtyři terapeutky a psycholožka.“

Mikrofon v kalhotkách a šest háčků. Novinářka popsala pobyt v sektě guru Járy

Je to spíš byznys, nebo tomu ty ženy opravdu věří?
Ony tomu skutečně věří, a to je na tom nejhorší. Moje lektorka Vasudhara, která si mě převzala od první lektorky Párvatí, si myslela, že pro mě dělá to nejlepší, co může. Věřím, že bylo období, kdy mě měla ráda jako vlastní dceru. Když s někým celý rok trávíte čas minimálně jednou dvakrát týdně, stane se vám rodinou. A já ty vztahy přetrhala.

Kdy jste se tam necítila bezpečně?
Nejvíc, když jsem měla chodit sama do bytu na osobní konzultace. Po Praze měli pronajaté byty, kde se cvičila jóga, já jsem chodila do jednoho v centru. Lektorka se mnou na konzultacích měla trénovat holotropní dýchání. Podle policejních odhadů v tomhle stavu zneužili 400 žen. Už jen vědět, že vás do něj chtějí dostat, je dost stresující, i když té paní věříte. Věděla jsem, že ona tomu věří natolik, že by jí ani nedošlo, že dělá něco špatně.

Nebála jste se, že najednou přijde guru Jára?
To bylo právě ono. Ke konci jsem měla noční můry. Když se vám každý den zdá, že vás znásilňuje guru Jára, uděláte cokoliv. Dočetla jsem se, že proti okultním věcem pomáhá mít na nočním stolku kus živého zvířete. Tak jsem zavolala mámě: „Mami, potřebuju, abys ostříhala ocas mého psa a poslala mi to poštou.“ Doma jsme pak měli na nočním stolku svázané chlupy mého jezevčíka Arga.

Tomu jste opravdu věřila?
Byl to placebo efekt, ale fungoval, spala jsem klidněji. Ty chlupy jsem si dokonce vzala na hory do Rakouska. To už partner říkal, že je to trošku moc.

Holotropní dýchání jste nakonec zažila?
Na osobních konzultacích jsem se mu vždycky vyhnula. Byla jsem tak nervózní, že jsem si pokaždé něco vymyslela. Na retreatu v Olomouci to ale se mnou dělali. Nejde přitom jen o dýchání. Ovlivní vás hudba, vonné tyčinky i navození meditace, a to mají naprosto dokonale zmáknuté. Uklidňovalo mě, že jsem tam byla ve skupině. A hlavně jsem měla v kalhotkách mikroport. Kdyby mi chtěli něco udělat, Jára by se asi spíš lekl nahrávacího zařízení.

Hostem Rozstřelu je Valerie Fišrová, autorka knihy Zrzka vs. Guru Jára - o tom, co se stane, když mladá reportérka pronikne do jedné z nejnebezpečnějších českých sekt.

Mikroport v kalhotkách?
Na jógu si ho nestrčíte do podprsenky, a navíc na vás lidé často sahají. Vymyslela jsem to s kolegyněmi z archivu. Krabička nahrávala sedm a půl hodiny a druhou jsem nosila v kabelce nebo v ledvince, abych je mohla prohodit. Nahrané mám všechno, i to, jak mě lektorka uvádí do holotropního dýchání. To jsem si zpětně nepustila a ani po roce nechci. Na nahrávkách jsou i soukromé rozhovory s partnerem z auta. Prima je má a doufám, že je nikdy nezveřejní.

Jak to celé nesl partner?
Jako novinář říkal: „To je naprosto geniální práce.“ A hned dodal: „Ale proč musíš být zrovna moje holka?“ Měl záchranná čísla, kam volat, kdybych se neozvala. Postupně jsem si ale zvykla chodit do jejich bytů nebo s holkami z jógy na čaj, a jednou jsem se mu zapomněla ozvat. Půl hodiny čekal, pak volal mámě. A já na to: „Ježíš, já jsem na vás zapomněla, už jsem na víně.“

Kolik peněz jste v sektě nechala?
Desítky tisíc, odhadem 60 až 100 tisíc. Jen za aplikaci jsem dala asi 8,5 tisíce a kurzy stojí tři až pět tisíc. Jára má navíc spoustu oslavných svátků. Platila jsem třeba tři tisíce měsíčně za to, že mi přišel džbánek s vodou a jeho fotkou, abych cítila energii, kterou mi v noci posílá. A teď si spočítejte skupinky po deseti ženách v Praze, Liberci, Mladé Boleslavi, Olomouci, Opavě nebo Plzni.

Jak reagovali, když zjistili, že jste novinářka?
Vyřadili mě ze všech skupin. Pak vydali oficiální verzi, kterou šíří anglicky, chorvatsky a možná i japonsky, protože guru Jára teď hodně expanduje do Japonska. Podle ní jsem tam byla šťastná, ale můj tyranský partner Jakub Kvasnička mě donutil odejít kvůli slávě svého podcastu Hlasy zločinu. Z jejich strany je to chytrý krok. Nemůžou přece členům říct: „Sorry, spletli jsme se.“ Vždyť mi z data narození vyčetli skvělou auru a tvrdili, že mě bolí kolena, protože jsem v minulém životě hodně klečela.

Guru Jára má nové jméno, funguje ale jako před lety. Jeho byznys jde do milionů

Prý na vás podávají trestní oznámení.
Za rok jich přijde šest nebo sedm, tak jsem si zvykla. První podal kvůli pomluvě přímo Jaroslav Dobeš. Pak se spojily lektorky a přišlo dalších šest, od různých spolků, které má zaregistrované. Vždycky se to smete ze stolu, protože mám všechno podložené reportážemi a nahrávkami. Kriminalista, který vedl vyšetřování prvního případu, mi v knize říká: „Zvykneš si, mně to dělali sedm let.“ Je to jejich způsob, jak vám znepříjemnit život. Teď je klid před bouří a uvidíme, co udělají po vydání knihy.

Kdo tomu všemu dnes může ještě věřit?
To si říká spousta lidí a byl to jeden z hlavních důvodů, proč jsem knihu napsala. Nemělo by se to zlehčovat. Naprosto jsem věděla, co dělám, a stejně mě dokázali zmanipulovat. Jsem důkaz, že zmagořit dokáže i člověk, který racionálně uvažuje, má pevné zázemí doma, nastudoval všechno, co šlo, a jde tam s novinářským záměrem.

Kniha vychází z vašich deníků. Co jste v nich zpětně zjistila o sobě?
Že jsem byla úplný blázen.

Proč do sekty zapadají vysokoškolsky vzdělané ženy, mezi nimi řada učitelek? Mohla se i ona stát Járovou kněžkou a co by pro to musela splnit? Jak vypadala Dobešova filipínská „detence“, kam za ním lektorky jezdily na organizované výlety? A proč je kniha psaná tak syrovým jazykem a komu je určená? I na to odpovídala Valerie Fišrová v Rozstřelu.

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