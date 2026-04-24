„My neděláme tlustou černou čáru za KDU-ČSL,“ zdůraznil Grolich při odpovědi na dotaz iDNES.cz na tiskové konferenci po zvolení do čela strany. Úpravu názvu by mu musela schválit strana a není ani zdaleka jisté, že by to Grolichovi prošlo.
Je to tak pouze nový vizuál, který začali lidovci nově používat a trochu tak svůj vlastní název KDU-ČSL strana upozadí. „Jestli uděláme nějaké formální kolečko schvalování, to je, to je druhá věc, ale za mě důležité je, že tak komunikujeme od dnešního dne,“ řekl Grolich, který se na shromáždění symbolicky přezul z červenomodrobílých bot do žlutých.
„Abychom změnu doručili, tak je důležité pojmenovat naše stávající nedostatky. Myslím si, že lidi to od nás potřebují slyšet. Máme udělat tlustou černou čáru za politikou, kam vítr, tam plášť. Myslím si, že tu nálepku už dlouho máme vlastně neprávem, ale musíme ji strhnout,“ prohlásil nový předseda lidovců.
„Já jsem nekandidoval na předsedu KDU-ČSL proto, abychom nabídli spolupráci kterékoliv z dnešních vládních stran, ale já jsem kandidoval na předsedu KDU-ČSL proto, abychom tyto strany poráželi ve volbách. Musíme udělat tlustou černou čáru za spokojeností s průměrností,“ vyhlásil Grolich.
Grolich vede lidovce, vyhlásil ambici řídit stát. Bude to velká jízda, slibuje
Klíčové podle něj je být profesionální v komunikaci. „Máme udělat tlustou černou čáru za absencí strategie. Máme mít jasnou hospodářskou kompetenci. Máme připravit vizi pro tento stát a máme mít naprosto jasné priority, které budeme prosazovat. A musíme udělat tlustou černou čáru za nízkými ambicemi, protože my tady dnes nejsme proto, abychom vymysleli, jak se dostaneme přes 5 procent, ale jsme tady proto, abychom řídili tento stát a to je úkol lidovců,“ vyhlásil sebevědomý cíl.
Předvolební průzkumy přitom KDU-ČSL nyní přisuzují, že by měla šanci získat hlasy 2,5 procenta voličů. Do Sněmovny by se tak nedostala.