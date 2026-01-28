Grolich je nadějí lidovců, lákat voliče bude podobně jako Kuba, míní politologové

Matěj Svěrák
  15:09
Jan Grolich představuje silnou osobnost, která může svým pragmatismem změnit roli současné opozice, shodli se na tom politologové Jan Kubáček a Milan Školník, které oslovila redakce iDNES.cz. Podle Kubáčka chce Grolich oslovit zejména středové voliče, které zklamala současná i minulá vláda. Školník poukazuje na to, že hejtman Jihomoravského kraje může lidovou stranu zachránit před úpadkem.
Jihomoravský hejtman Jan Grolich oznámil svou kandidaturu na předsedu lidovců. (28. ledna 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

„Jan Grolich je v podstatě takový Martin Kuba v KDU-ČSL. Je velmi silný ve svém regionu, atraktivně komunikuje na sociálních sítích a vyznačuje se velkou mírou pragmatismu. Dává také najevo, že chce do celostátní politiky přinést věcnost a neřešit pouze osobní spory. Chce vstoupit jako člověk z vnějšku, který už se nechce zabývat jen antibabišismem,“ podotýká Kubáček.

Podle něj Grolich v případě svého zvolení předsedou lidovců výrazně změní styl současné opozice. „Jan Grolich při svém pragmatismu moc dobře ví, že je tady velké množství naštvaných středopravých voličů, které zklamala současná i minulá vláda. Pro svůj úspěch musí využít situace, kdy je současná ODS v podstatě bezbarvá, Starostové nyní ničím nezaujmou a TOP 09 je neviditelná. Má to ale háček. Ve stejných vodách chce lovit také Martin Kuba,“ vysvětluje politolog s tím, že lidovci by pod Grolichovým vedením měli šanci stát se hnací silou opozice.

Grolich bude kandidovat na předsedu lidovců, na podzim chce i do Senátu

Ke stejnému závěru dochází i politolog Milan Školník, který působí na České zemědělské univerzitě v Praze. Grolicha rovněž srovnává s Kubou, jenž v listopadu minulého roku odešel po 22 letech z ODS a oznámil, že zakládá své nové hnutí.

Školník rovněž prohlašuje, že Grolich je představitelem generační obměny, ke které nyní u lidovců dochází. „Je ale otázka, jestli už na to není pozdě. Kdyby se sněm KDU-ČSL a volba předsedy konala před sněmovními volbami v loňském roce, tak mohl Grolich ještě spoustu věcí změnit a obměnit i některé lidi. Nyní je situace pochopitelně jiná. Lidovci v průzkumech dosahují dvou až tří procent. Grolich tak může svou politikou být jak velkým hrdinou KDU-ČSL, tak i tím, kdo stranu pohřbí,“ komentuje.

Šéf lidovců, hejtman i senátor?

„Zajímavé je, že Grolich má zkušenosti jako hejtman Jihomoravského kraje, se kterými chce jít do celostátní politiky. V Jihomoravském kraji mají lidovci silnou baštu, kde je kladen důraz na křesťanské hodnoty a na velké rozvětvené rodiny,“ připomíná Školník.

Komik, hejtman i krizový manažer. Kdo je nový adept na šéfa lidovců Grolich

Jako negativum ale vnímá Grolichovu ohlášenou kandidaturu do Senátu v obvodu Vyškov. Podle Školníka jde o slabou záplatu toho, že případný předseda KDU-ČSL by nebyl poslancem ve Sněmovně. „Pro členy lidovců by to bylo omezující a docela zvláštní, přeci jen je Sněmovna jiná než Senát,“ konstatuje.

Naopak Kubáček je toho názoru, že Grolichův zájem o křeslo senátora je vzhledem k okolnostem pochopitelný. „Záleží také na tom, jakými lidmi by se Grolich ve vedení lidovců i jako senátor obklopil. Ideálně by mělo jít o konzervativnější osobnosti, kterými si KDU-ČSL zajistí nadále podporu na Moravě,“ zmiňuje.

