Oznámí Grolich kandidaturu do čela lidovců? Slíbil zásadní rozhodnutí

„Hodlám ohlásit zásadní rozhodnutí týkající se mého směřování na politické scéně,“ uvedl hejtman v pozvánce na svou středeční tiskovou konferenci, kterou pořádá v Praze.
Grolich předloni v krajských volbách obhájil post jihomoravského hejtmana, když jako lídr koalice SPOLU posbíral na jižní Moravě téměř 40 procent hlasů, je tak považován za jednoho z nejúspěšnějších lidoveckých politiků.
Grolich šéfem lidovců? Jihomoravský hejtman oznámí své další politické plány
O Grolichovi jako o možném předsedovi lidovců se hovořilo už na podzim roku 2024 po jeho triumfu v krajských volbách. Ke kandidatuře jej vyzýval tehdejší předseda Jurečka i další straníci.
Podle politologů v Grolichův prospěch hovoří moderní přístup, kterým prezentuje svou politiku. Aktivně také využívá sociální sítě, což mělo pomoci oslovit mladé voliče. Hejtman dříve vystupoval také jak stand-upový komik. Už svůj první volební úspěch v roce 2020 přisuzoval odlehčené kampani.