Oznámí Grolich kandidaturu do čela lidovců? Slíbil zásadní rozhodnutí

Matěj Svěrák
  9:50
Jihomoravský hejtman Jan Grolich svolal tiskovou konferenci, na které se chce vyjádřit ke své budoucnosti v politice. Podle informací iDNES.cz se Grolich zřejmě chystá kandidovat do čela KDU-ČSL. Ke kandidatuře na šéfa lidovců Grolicha už dříve vyzývali výrazné stranické tváře, například bývalý předseda Marian Jurečka. Předsedou strany je Marek Výborný, který další kandidaturu odmítl.
Jan Grolich na jednání krajského výboru KDU-ČSL. (30. září 2024)

Jan Grolich na jednání krajského výboru KDU-ČSL. (30. září 2024) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Jihomoravský hejtman Jan Grolich na závěrečném happeningu koalice SPOLU v Brně....
Předseda lidovců Marek Výborný a šéf poslaneckého klubu Tom Philipp před...
Z dokumentu Vládce Grolich režiséra Jakuba Ondráčka
Tisková konference KDU-ČSL. Na snímku hovoří Marek Výborný. (13. ledna 2026)
21 fotografií

„Hodlám ohlásit zásadní rozhodnutí týkající se mého směřování na politické scéně,“ uvedl hejtman v pozvánce na svou středeční tiskovou konferenci, kterou pořádá v Praze.

Grolich předloni v krajských volbách obhájil post jihomoravského hejtmana, když jako lídr koalice SPOLU posbíral na jižní Moravě téměř 40 procent hlasů, je tak považován za jednoho z nejúspěšnějších lidoveckých politiků.

Grolich šéfem lidovců? Jihomoravský hejtman oznámí své další politické plány

O Grolichovi jako o možném předsedovi lidovců se hovořilo už na podzim roku 2024 po jeho triumfu v krajských volbách. Ke kandidatuře jej vyzýval tehdejší předseda Jurečka i další straníci.

Podle politologů v Grolichův prospěch hovoří moderní přístup, kterým prezentuje svou politiku. Aktivně také využívá sociální sítě, což mělo pomoci oslovit mladé voliče. Hejtman dříve vystupoval také jak stand-upový komik. Už svůj první volební úspěch v roce 2020 přisuzoval odlehčené kampani.

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

OBRAZEM: Takto si užívala smetánka na luxusním Plesu jako Brno

Třináctý ročník luxusní akce Ples jako Brno se konal 24. ledna 2026.

Ikonický Ples jako Brno nabídl sobotní noc plnou koncertů v podání českých hvězd. Ples spojovaný s největším luxusem si nenechala ujít celá řada známých osobností ze světa showbyznysu. Celkem...

Policisté zasahují na Městském úřadu Černošice v Praze, zadrželi 16 lidí

Policie zasahuje v budově pražského pracoviště Městského úřadu Černošice. (28....

Pražští policisté ve spolupráci s cizineckou policií a dalšími útvary zasahují na Městském úřadu Černošice v Praze 2 a dalších místech. Zadrželi 16 lidí, zatím nikoho neobvinili. Radnice pracoviště...

28. ledna 2026  9:54,  aktualizováno  10:21

Fico vyjádřil obavy o Trumpův psychický stav, psal web. Lež, reagoval premiér

Slovenský premiér Robert Fico a americký prezident Donald Trump při setkání v...

Slovenský premiér Robert Fico na uzavřeném jednání s lídry EU minulý týden podle diplomatických zdrojů webu Politico uvedl, že ho osobní setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem znepokojilo a...

28. ledna 2026  7:40,  aktualizováno  10:17

Piráti přišli ve flanelových košilích, aby podpořili prezidenta Pavla

Aktualizujeme
Piráti dorazili do Sněmovny v košili se stejným vzorem, jaký rád nosí prezident...

Poslanci Pirátů dorazili ve středu do Sněmovny ve flanelových košilích se stejným vzorem, jaký má rád prezident Petr Pavel. „Abychom vyjádřili symbolickou podporu panu prezidentovi. Myslím, že v...

28. ledna 2026  10:15

Babiš řekl, že nemá zájem na zákopové válce s Hradem. Opozici to nestačí

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO) a Petr Macinka...

Pokračující veřejné přestřelky odebírají podle premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše čas na řešení věcí, kvůli kterým lidé politiky zvolili. „Tento způsob veřejné debaty nepomáhá,“ řekl Babiš ve...

28. ledna 2026  6:06,  aktualizováno  10:01

Vysoké školy musí připravit studenty na nový svět. Bez praxe to nejde, míní experti

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES LOUNGE na téma: Vysoké školy jsou Michal Žák (Katedra...

Umělá inteligence, praxe, výběr oboru i změna studia po covidu. V iDNES Lounge o vysokých školách debatovali Michal Žák (MFF UK), Pavel Semerád (VŠ STING) a Petr Šulc (Škoda Auto Vysoká škola). Shoda...

28. ledna 2026

Rusové zasáhli v Charkovské oblasti vlak, pět mrtvých. Terorismus, zuří Zelenskyj

Sledujeme online
Ruský dronový útok zasáhl osobní vlak v ukrajinské Charkovské oblasti a zabil...

Ruský dronový útok zasáhl v úterý večer osobní vlak v ukrajinské Charkovské oblasti a zabil pět lidí. Uvedla to regionální prokuratura. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj úder na civilní vlak...

28. ledna 2026  9:59

Oznámí Grolich kandidaturu do čela lidovců? Slíbil zásadní rozhodnutí

Jan Grolich na jednání krajského výboru KDU-ČSL. (30. září 2024)

Jihomoravský hejtman Jan Grolich svolal tiskovou konferenci, na které se chce vyjádřit ke své budoucnosti v politice. Podle informací iDNES.cz se Grolich zřejmě chystá kandidovat do čela KDU-ČSL. Ke...

28. ledna 2026  9:50

Co bude dnes k večeři. Asistentka Rohlíku vybere zboží i sestaví jídelníček

Online prodejce Rohlík stále inovuje své služby. Nyní s nákupy pomáhá umělá...

Online supermarket Rohlík spustil nového AI asistenta jménem MAIA. Zákazníkům má výrazně zjednodušit nákup potravin. Funguje přímo v aplikaci a na webu, komunikuje formou chatu a zvládá vše od výběru...

28. ledna 2026  9:42

Výborný oznámil, že nebude obhajovat post šéfa lidovců, dal prostor Grolichovi

Aktualizujeme
Tisková konference KDU-ČSL. Na snímku hovoří Marek Výborný. (13. ledna 2026)

Předseda lidovců Marek Výborný oznámil, že nebude obhajovat post šéfa lidovců, aby otevřel prostor pro změny, které přinesou ještě svěžejší vítr do KDU-ČSL. Své rozhodnutí oznámil krátce před...

28. ledna 2026  9:36

Bomba první kategorie, džin je venku, píší na Slovensku o Macinkových zprávách

Ministr zahraničí Petr Macinka na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci...

Aféra kolem textových zpráv českého ministra zahraničí Petra Macinky a jejich zveřejnění prezidentem Petrem Pavlem podstatně ovlivní českou politiku, píše slovenský list Sme. Deník aféru označil za...

28. ledna 2026  9:24

Senior najel na D6 do protisměru. Policisté hledají svědky nebezpečné jízdy

Senior najel na dálnici do protisměru. Policisté hledají svědky nebezpečné jízdy

Nepozornost třiaosmdesátiletého řidiče byla zřejmě v úterý po jedné hodině odpoledne důvodem, proč na dálnici D6 najel do protisměru. V něm ujel několik kilometrů, přičemž ohrozil řadu motoristů....

28. ledna 2026  9:04

Rozdělená vláda i nesezdané soužití. Co je Macinkova extrémní kohabitace

Na novoroční oběd se sešli prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš (ANO)....

Spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace, napsal ministr zahraničí a životního prostředí Petr Macinka poradci prezidenta Petru Kolářovi. Co je...

28. ledna 2026  8:53

