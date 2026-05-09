Jsem rád, že Blažka obvinili, říká Grolich. Odmítá spolupráci lidovců s ANO

Tereza Tykalová
  13:31
Předseda KDU-ČSL a hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich uvedl, že je rád, že soud obvinil bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka v kauze bitcoin. Vyjádřil se tak v debatě TV Nova Za pět minut dvanáct. Společně s ministryní financí Alenou Schillerovou diskutoval o kauze Čapí hnízdo, Motoristech nebo městském bytě ministryně Zuzany Mrázové.
Nový předseda lidovců Jan Grolich na sjezdu v Ostravě (25. dubna 2026)

Nový předseda lidovců Jan Grolich na sjezdu v Ostravě (25. dubna 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Nové vedení KDU-ČSL, které bylo zvoleno na sjezdu. Zleva Václav Pláteník,...
Jan Grolich na první tiskové konferenci po svém zvolení do čela strany na...
Schillerová na začátku debaty zpochybňovala rozhodnutí soudu v kauze Čapí hnízdo. Ten totiž minulý týden nepravomocně odsoudil Janu Nagyovou. Premiéra Andreje Babiše se řízení netýkalo, protože ho Sněmovna odmítla vydat, a zůstala mu tak poslanecká imunita.

„Ta kauza začala obviněním v roce 2017 a podle mě je to neskutečná obžaloba justice, jak dlouho se ta kauza táhne. I ten závěr byl velice podivný,“ uvedla s tím, že soud již dvakrát uznal Babiše nepravomocně nevinným.

Nové vedení KDU-ČSL, které bylo zvoleno na sjezdu. Zleva Václav Pláteník, Benjamin Činčila, Monika Brzesková, Jan Grolich, Libuše Hubáčková, František Talíř.
„Já jsem hlasovala pro to, aby nebyl vydán a hlasovala jsem i tentokrát. Co by se stalo?“ doplnila s tím, že voliči hnutí ANO o kauze Čapí hnízdo věděli dávno před volbami, a přesto Babišovi dali hlasy. Koalice také kauzu dlouhodobě označuje za politický proces.

„Je naprosto nefér obviňovat naše soudy, že se ten proces dá politicky ovlivnit. Jsem rád, že padla obvinění i na pana Blažka, protože to ukazuje, že se všem měří stejným metrem,“ reagoval Grolich. Vláda je podle něj sestavená tak, aby si Babiš udržel imunitu a nemusel čelit dalšímu soudnímu řízení.

Podmínka a půl milionu korun. Soud potrestal Nagyovou v kauze Čapí hnízdo

Dodal, že jakákoli obvinění se podle něj mají prošetřit a poslanci by takové lidi měli vydat. „Hnutí ANO to říkalo vždycky, dokud se to nezačalo týkat jich osobně. Že nějak rozhodl nižší soud nic neznamená. Dneska jsme se tady o tom nemuseli bavit, kdyby byl Andrej Babiš vydán,“ řekl.

„Právě že bavili,“ reagovala ministryně.

„Tím připouštíte, že by byl odsouzený, a proto bychom se o tom bavili,“ vpálil jí Grolich.

V minulém týdnu také poslanec za SPD Jindřich Rajchl oznámil, že chce zřídit vyšetřovací komisi v kauze bitcoin. „Vyšetřovací komise jsou na nic, je to politické gesto,“ hodnotil krok lidovec.

Schillerová: Mrázová někomu šlápla na kuří oko

Ve studiu také debatovali o městském bytě ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové. Podle zjištění novinářů totiž dlouhodobě obývá městský byt v centru Bíliny o rozloze přibližně 130 metrů čtverečních a platí za něj měsíčně 4,5 tisíce. Bílina je zároveň městem, které dlouhodobě trápí nedostatek dostupných bytů.

„Já jsem s ní mluvila osobně, samozřejmě jsem se jí na to ptala. říkala jsem jí s troškou nadsázky, komupak jste šlápla na kuří oko? Na mě to působilo jako řízená akce,“ zastávala se Mrázové Schillerová.

Neodstoupím! Ministryně Mrázová se v Rozstřelu ke kauzám emotivně „obnažila“

Mrázová dále čelí kritice za to, že obývá byt přímo na ministerstvu pro místní rozvoj. „Co se týče bytu, sama jsem si to zažila. To jsou byty na ministerstvu pro místní rozvoj, které jsou pouze pro veřejné činitele, nikoli pro komerční nájem,“ uvedla Schillerová.

„Vím, že paní ministryně ten byt získala ještě, než se stala starostkou. Já jsem byl starostou malé obce deset let a nedokážu si představit, že bych bydlel v městském bytě, když ho potřebují jiní. Bylo by mi stydno,“ reagoval Grolich.

Grolich odmítá spolupráci s ANO

Kromě bytu ministryně Mrázové v posledních dnech rezonovaly veřejným prostorem také výroky Motoristů. Poslanec Filip Turek totiž označil úředníky za parazity. Ministr zahraničí Petr Macinka zase čelil kritice za svůj výrok o méněcenných lidech.

Schillerová uvedla, že ji u těchto výroků vadí hlavně to, že se očekává k nim její reakce a komentář. „Jsou to výroky, které jsem neřekla. Jsou to dospělí lidé. Filip Turek se omluvil. Raději bych komentovala EET nebo školkovné,“ řekla.

Turek čelí kritice kvůli slovům o deratizaci parazitů. Jako nacisti, řekl Hladík

Podotkla, že se to dotklo i jí, protože 25 let působila jako úřednice. „Co se týče pana místopředsedy Macinky, on zase to vysvětluje, že to myslel jinak. Není to na místě. Pořád mi někdo něco podsouvá, ale vztahy v koalici jsou fakt dobré.“

„Překvapuje mě, že máte dobré vztahy ve vládě, protože jsou to dva tři lidi, kteří mají dennodenně urážlivé výroky k vašim voličům,“ prohlásil Grolich. Dodal, že kvůli chování Motoristů se na něj obrací lidé z veřejnosti s tím, že by lidovci měli podpořit ANO a stát se jeho koaličním partnerem.

Macinka označil své kritiky za méněcenné lidi. Celkem milý termín, tvrdí

To ale odmítl. „Pokud hnutí ANO bude cítit, že s takovými partnery už není možné spolupracovat, tak se pojďme bavit o termínu předčasných voleb.“ Dodal ale, že si nedokáže představit spolupráci se stranou, která nemá jako hlavní zájem potřeby lidí, ale jednoho konkrétního člověka ve vedení strany. Kritizoval také Motoristy.

„Oni se za ty výroky neomlouvají. My se bohužel kvůli těmto lidem dostáváme do situace, kdy se nebavíme o tom, co připravujete. A některé věci jsou dobré, ale zase půl hodiny řešíme kauzy,“ řekl Schillerové.

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Je to prezident! reagoval Vondra

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka. Europoslanec Alexandr Vondra.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS k odmítané cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „To není...

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Vlak srazil člověka ve Rtyni v Podkrkonoší

U zastávky Lovosice-město jsou nástupiště na obou stranách přejezdu. Znamená...

Při srážce s vlakem ve Rtyni v Podkrkonoší v sobotu kolem poledne zemřel člověk. Příčiny nehody vyšetřuje trutnovská policie, řekla krajská policejní mluvčí Šárka Pižlová. Doprava na trati v úseku...

9. května 2026  13:23

Přání s pomocí přátel zvířat. Král i Británie se poklonili stoletému Attenboroughovi

Velká Británie slaví 100. narozeniny Davida Attenborougha. (8. května 2026)

Britský přírodovědec a moderátor sir David Attenborough oslavil 100. narozeniny velkolepým koncertem v londýnské Royal Albert Hall. Pogratuloval mu princ William, král Karel III. i světové celebrity...

9. května 2026  13:12

Do Česka se vrátí déšť s bouřkami a mráz. A také bude sněžit

V příštím týdnu se kvůli stude v Česku poměrně výrazně ochladí, informoval o...

V příštím týdnu se v Česku poměrně výrazně ochladí. V pondělí na většině území zaprší a vyloučené nejsou ani bouřky, v úterý na horách napadne dokonce poprašek sněhu. Ve středu se pak objeví i ranní...

9. května 2026  12:47

Motor letadla v USA pohltil člověka, který se pohyboval po ranveji, a začal hořet

aerolinky Frontier Airlines

Na letišti v americkém Denveru narazilo letadlo do člověka, který se pohyboval po ranveji. V kabině se následně objevil kouř a cestující byli evakuováni. Na místě zasahovali hasiči.

9. května 2026  12:31

Hasiči zasahují u požáru bývalé sauny v pražském hotelu, evakuovali několik lidí

Kvůli požáru bývalé sauny v suterénu hotelu v pražské Blanické ulici hasiči...

V suterénu hotelu v pražské Blanické ulici v sobotu hořela bývalá sauna. Hasiči evakuovali z hotelu několik lidí, dva lidé se nadýchali zplodin. Odhadovaná škoda je dva miliony korun, příčinu požáru...

9. května 2026  12:20

OBRAZEM: Maskované oslavy v Doněcku i paráda v Berlíně. Kde si připomněli 9. 5.

Ruský prezident Vladimir Putin pronáší projev během vojenské přehlídky v Den...

Rusko si dnes připomíná 81. výročí vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce. Kromě Moskvy si lidé připomínají významný den i v dalších nejen ruských městech. Do ulic...

9. května 2026

Rusko slavilo skromnou přehlídkou. Putin velebil postup na Ukrajině i sílu ducha

Ruští vojáci se účastní vojenské přehlídky ke Dni vítězství. (9. května 2026)

V Moskvě se dnes dopoledne konala vojenská přehlídka, kterou si Rusko připomnělo 81. výročí sovětského vítězství ve druhé světové válce. Den vítězství je jedním z nejdůležitějších svátků v zemi a...

9. května 2026  8:34,  aktualizováno  11:29

Fico se v Moskvě sešel s Putinem, vojenské přehlídky se nezúčastnil

Slovenský premiér Robert Fico se v Moskvě setkal s ruským prezidentem...

Slovenský premiér Robert Fico se dnes v Moskvě sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Do ruského hlavního města přijel na oslavy spojené s 81. výročím vítězství Sovětského svazu nad...

9. května 2026  11:27

Na veřejnosti nevystupuje. Íránský vůdce přesto formuje válečnou politiku

Modžtaba Chameneí, syn nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího...

Nový íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí hraje klíčovou roli při formování válečné strategie spolu s vysokými íránskými představiteli. I když přesné rozdělení pravomocí v nyní rozděleném režimu...

9. května 2026  11:13

Česko-německé vztahy na Chebsku už nestojí na minulosti, míní místní politici

Poválečný odsun Němců z Chebu.

Vztahy mezi Němci a Čechy na Chebsku se za poslední desetiletí proměnily ve zcela běžný sousedský styk bez politických postojů. Někdejší obavy z požadavků sudetských Němců na vrácení majetku a na...

9. května 2026  10:21

„Starmer je mrtvej.“ Jak starý dobrý Londýn zíral na volební triumf radikálů

Premium
Příprava na místní volby v londýnském obvodu Hammersmith a Fulham (7. května...

Od našeho zpravodaje v Británii Mimořádně důležité volby v Británii dopadly přesně podle očekávání. Strana Reform UK Nigela Farage a zelení slaví epochální úspěch, zatímco zkroušený premiér Keir Starmer schytal se svými labouristy...

9. května 2026  10:16

