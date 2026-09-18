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Ostrý start českých gripenů. Kvůli dronům na Ukrajině vzlétly k polské hranici

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  16:59aktualizováno  17:08

Letouny JAS-39 Gripen | foto: Petr EretMAFRA

České gripeny dnes kvůli dronům na západě Ukrajiny vzlétly z Pardubic monitorovat prostor u východní hranice Polska. Zasahovat nakonec nemusely. Informovala o tom Armáda ČR. Podle náčelníka generálního štábu Hlaváče se na Česko mohou spojenci spolehnout.

„V souvislosti s dronovou aktivitou na západní Ukrajině vzlétly naše ozbrojené letouny JAS-39 Gripen z pardubické základny, aby monitorovaly prostor při východní hranici Polska. K zásahu nakonec nebylo nutné přistoupit,“ napsala o akci Armáda ČR.

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České gripeny se po vystřídání těmi polskými následně bezpečně vrátily do Pardubic. „Gripeny vzlétly na rozkaz aliančního velitelství jako součást integrované protivzdušné a protiraketové obrany NATO. Když je potřeba, jsme připraveni chránit vzdušný prostor našich spojenců,“ dodala armáda.

Všem, kteří se na splnění úkolu podíleli, poděkoval i náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. „Naši spojenci se na nás mohou spolehnout. Stejně jako my na ně. Polsko patří mezi naše nejbližší partnery,“ uvedl.

Poděkování přišlo i od polské strany. „ NATO aktivovalo české letectvo, aby nás podpořilo při obraně vzdušného prostoru nad východním Polskem. Češi byli jako vždy dochvilní a profesionální,“ napsal polský generál Wiesław Kukuła.

Rusko vede proti Česku hybridní válku, uvedl Babiš. Zpravodajci jsou na pozoru

Incidentů v blízkosti svých hranic zaznamenalo Polsko v posledních době hned několik. Ve čtvrtek se u Jahodynu na ukrajinské straně asi čtyři kilometry od polských hranic zřítil nebo byl sestřelen dron s proudovými motory. V neděli ruský dron podle ukrajinských úřadů zasáhl lokomotivu osobního vlaku směřujícího do Varšavy, na soupravu zaútočil pouhé dva kilometry od polských hranic ve stanici Jahodyn. Jiný bezpilotní letoun tehdy zasáhl čerpací stanici necelý kilometr od hraničního přechodu Jahodyn-Dorohusk.

Polský premiér Donald Tusk ve čtvrtek v Sejmu řekl, že Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu. Pozdní podzim a zima budou podle něho nejkritičtějším momentem v ruské válce proti Ukrajině.

Český premiér Andrej Babiš (ANO) v reakci na to sdělil serveru TN.cz, že Česká republika čelí ze strany Ruska hybridní válce. „Proto naše zpravodajské služby věnují všem rizikům spojeným s aktivitami ruských zpravodajských služeb namířených proti naší zemi největší možnou pozornost,“ uvedl.

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