Gregorová byla jedinou z patnáctičlenné delegace představitelů Evropské unie, koho pohraniční kontrola po pondělním (26. října) přistání na mezinárodním letišti v Pekingu zastavila.
„Hned po příletu do Pekingu mě na letišti zadržela čínská policie, aniž by mi kdokoliv vysvětlil proč. Přestože jsem cestovala s oficiální delegací Evropského parlamentu, měla diplomatický pas i pozvání od čínských úřadů, zadržovali mě přibližně hodinu a půl,“ stojí v prohlášení Gregorové, které získala redakce iDNES.cz.
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Jakožto dlouhodobá a hlasitá kritička Komunistické strany Číny čelila podle portálu euobserver zdlouhavé konfrontaci otázkami ze strany čínských úředníků, a to navzdory tomu, že předložila diplomatický pas i oficiální zvací dopis. V průběhu zadržení jí navíc odebrali pas a zakázali používat mobilní telefon.
U situace s ní zůstal německý kolega a šéf delegace pro vztahy s ČLR. „Naštěstí jsem letěla i s částí delegace, která zadržení sledovala a snažila se mi pomoci, a osobně se mnou zůstal i předseda delegace Engin Eroglu,“ uvedla pro iDNES.cz.
Europoslankyně nyní požaduje formální vysvětlení na nejvyšší diplomatické úrovni. „Dodnes nevím, co bylo důvodem zadržení. Mohlo jít o – velmi nepravděpodobnou – administrativní chybu, nebo o zastrašovací taktiku. O vysvětlení jsem požádala velvyslanectví EU, české zastoupení i čínské ministerstvo zahraničí,“ uvedla Gregorová.
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Plánuje proto zatlačit na nejvyšší úrovni vedení europarlamentu. „Po konzultaci s kolegy jsem dospěla k závěru, že oslovím i předsedkyni Evropského parlamentu Robertou Metsolu, aby zažádala o vysvětlení i čínského velvyslance v EU,“ uzavřela Gregorová s tím, že v delegaci byla jedinou Češkou a načasování se sešlo i se soudním procesem s čínským špionem odhaleným Bezpečnostní informační službou (BIS).
Jednorázové telefony a mikrofony na stropech
Zadržením na pekingském letišti však bezpečnostní manévry neskončily. Podle Gregorové čelila celá evropská delegace intenzivnímu monitorování po celou dobu pobytu v Číně.
„Sledování probíhalo neustále, od přiznaných mikrofonů namontovaných přímo na stropech v minibusech až po uliční kamerový systém roztříštěný mezi různé složky režimu,“ uvedla Gregorová pro iDNES.cz.
Europoslanci proto museli dodržovat přísný bezpečnostní protokol nařízený unijními experty. „Striktně jsme se řídili pokyny Generálního ředitelství Evropského parlamentu pro bezpečnost. Používali jsme jednorázové čisté telefony od IT oddělení, šifrovanou komunikaci přes Signal a na pokojích jsme neřešili nic citlivého. Díky tomu jsme přímým kybernetickým průnikům předešli, i když neustálá kontrola a tlak byly znát na každém kroku,“ doplnila politička.
Gregorová v Evropském parlamentu působí jako místopředsedkyně delegace pro vztahy s Čínou. Do Pekingu přicestovala v rámci parlamentní mise zaměřené na obchodní jednání mezi Bruselem a čínskou stranou, která bezprostředně navazovala na nedávné rozhovory eurokomisaře pro obchod Maroše Šefčoviče s čínskými představiteli.
Vysvětlení hledá i přes předsedkyni parlamentu
Vysvětlení, proč čínské úřady českou zástupkyni na hodinu a půl izolovaly od kolegů, europoslankyně dosud nemá. „O vysvětlení jsem požádala velvyslanectví EU, české zastoupení i čínské ministerstvo zahraničí. Do dnešního dne jsem však neobdržela žádné oficiální stanovisko ani vysvětlení od žádné z oslovených stran,“ řekla redakci.
Plánuje proto zatlačit na nejvyšší úrovni vedení europarlamentu. „Po konzultaci s kolegy jsem dospěla k závěru, že oslovím i předsedkyni Evropského parlamentu Robertou Metsolu, aby zažádala o vysvětlení i čínského velvyslance v EU,“ uzavřela Gregorová s tím, že v delegaci byla jedinou Češkou a načasování se sešlo i se soudním procesem s čínským špionem odhaleným Bezpečnostní informační službou (BIS).
Čína chce technologie výměnou za dovoz
Čína při nedávném jednání se zástupci Evropského parlamentu (EP) představila několik možností, jak Evropské unii pomoci snížit obchodní deficit s Čínou, zároveň ale výměnou za to usiluje o přístup k evropským technologiím, které sama potřebuje. Po návštěvě Číny to uvedla česká europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti), která byla součástí delegace.
Obchodní deficit EU s Čínou činí více než jednu miliardu eur (asi 24,4 miliardy Kč) denně. Jeho snížení patří k tématům, která unijní prezidenti a premiéři řeší na téměř každém summitu bloku. Protože společná obchodní politika spadá do působnosti Evropské komise (EK), členské státy na ni tlačí, aby přišla s nástroji vedoucími k vyváženějším obchodním vztahům. Čínu nedávno navštívil komisař pro obchod Maroš Šefčovič, který se podle Gregorové ukázal jako tvrdý vyjednavač. Po jednáních oznámil, že se EU a Čína dohodly na omezení čínského vývozu hybridních a plug-in hybridních vozů do Evropy. Podle Šefčoviče by mohl v příštích čtyřech letech klesnout o více než polovinu proti předpokládanému vývoji bez této dohody.
Podle Gregorové čínská strana europoslancům představila několik způsobů, jak řešit obchodní nerovnováhy. Prvním je podpora čínských investic v Evropě. „To je ale nesmysl, protože náš problém není absence investic v Evropě. Ministr obchodu to ale zmínil jako nástroj snižování obchodního deficitu, takže asi chce zvyšovat deficit investiční,“ řekla novinářům ke slovům čínského ministra obchodu Wang Wen-tchaa.
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Druhým způsobem by mohlo být zvýšení dovozu některého zboží do Číny. „Zmínili například zdravotnická zařízení, která máme na vysoké úrovni,“ uvedla Gregorová. Čína podle ní sice pokročila v některých špičkových technologiích, například ve výrobě protetických končetin, standardní zdravotnická zařízení ale stále potřebuje.
„Dále natvrdo zmínil, že je zajímá dovoz našich litografických zařízení. Jde o unikátní zařízení, která vytvářejí formy na výrobu těch nejmenších čipů, což neumí nikdo jiný na světě než Nizozemci,“ dodala europoslankyně s tím, že Evropa by podle ní nic takového do Číny předávat neměla. Nizozemská společnost ASML v současnosti tomuto odvětví dominuje.
Čínský ministr podle ní rovněž zmínil nepoměr v dovozu služeb. Uvedl, že Peking bude motivovat čínské občany, aby využívali evropské služby. „Pak ale na rovinu řekl: Ale nevíme, jestli je někdo bude používat,“ popsala Gregorová.
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Europarlamentní delegace se kromě ministra obchodu Wang Wen-tchaa setkala také s místopředsedy stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců (NPC) Cchaj Ta-fengem a Li Chung-čungem a s předsedou výboru NPC pro finanční a hospodářské záležitosti Čung Šanem. V Chang-čou, což je v Číně významné technologické centrum, delegace navštívila robotickou společnost Unitree a neurotechnologickou firmu BrainCo.