Jdi do pr..., řešila europoslankyně s Ferjenčíkem obdivovatelku komunismu

Česká pirátská strana Pirátská strana poprvé uspěla v komunálních volbách v roce 2014, mimo jiné se prosadila do pražského a brněnského zastupitelstva a získala křeslo starosty v Mariánských Lázních.

Už v letech 2012 až 2018 zasedal v Senátu první kandidát Pirátů Libor Michálek, v současnosti jsou v Senátu dva kandidáti Pirátů a další tři členové jsou spolunominovaní nebo zvoleni s podporou Pirátů.

Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 strana získala získala 4,78 procenta hlasů a těsně neuspěla. Strana poté podala stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS), ve které zpochybnila pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do europarlamentu. NSS poté rozhodl, že navrhne Ústavnímu soudu zrušení hranice (vyhověl tak souběžně podanému podnětu Strany zelených). Ústavní soud ale návrh na zrušení pětiprocentní vstupní klauzule zamítl. Po neúspěchu ve volbách předseda strany a volební lídr Bartoš rezignoval na funkci. Do čela strany byl znovu zvolen v dubnu 2016.

V krajských volbách 2016 se do zastupitelstev dostali čtyři kandidáti Pirátů, a to v Karlovarském, Královéhradeckém a Jihomoravském kraji.

Po volbách do Sněmovny v roce 2017, ve kterých strana získala 22 mandátů, se člen strany Vojtěch Pikal stal jedním z místopředsedů Poslanecké sněmovny.

V komunálních volbách 2018 získali Piráti 7,48 procenta hlasů a 358 mandátů v zastupitelstev (dle navrhující strany). Výrazně uspěli v Praze, kde skončili s 13 mandáty druzí za ODS a po uzavření koalice s volebními seskupeními Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) získali i místo primátora, kterým se stal Zdeněk Hřib. Strana se prosadila i v dalších městech, její zástupci usedli do rad v Brně, Ostravě a ve Zlíně.

Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 získali Piráti tři z 21 mandátů.

V loňských krajských volbách uspěla strana ve všech krajích, kde kromě Olomouckého (kde utvořila koalici se STAN) kandidovala sama. Celkem získali 99 zastupitelů z 675. Zástupci Pirátů usedli v radách osmi ze 13 krajů, nikde ale není jejich kandidát hejtmanem.

V letošních říjnových volbách do Sněmovny se koalice Pirátů se Starosty umístila na třetím místě, hnutí STAN získalo většinu z 37 mandátů díky preferenčním hlasům. Piráti mají jen čtyři křesla ve Sněmovně, jsou ale součástí dohody dvou koalic (Piráti a STAN a koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09, která vyhrála volby) o vzniku společné koaliční vlády, a tedy i členy současné vlády Petra Fialy (ODS). Čeští Piráti tak jsou první pirátskou stranou, která usedla do vlády.