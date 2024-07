Proruská špíno, vmetla Gregorová Dostálovi za neonacisty mezi uprchlíky

Europoslanec Ondřej Dostál za politickou stranu STAČILO! se názorově střel s pirátskou europoslankyní Markétou Gregorovou kvůli uprchlikům, kteří do Česka přišli z Ukrajiny. Dostál v pořadu Zprávy Plus na CNN Prima NEWS tvrdil, že už během první vlny se do Evropy dostali neonacisté, „banderovci“, mafiáni a kriminálníci. Gregorová ho v návaznosti na to označila za proruskou „špínu“.