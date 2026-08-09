Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

„Může to rozložit Schengen.“ Vondra s Gregorem si notovali o Ceutě i dronech

Autor:
  12:41
Debata CNN Prima News přinesla vzácnou shodu vládního poslance Matěje Gregora (Motoristé sobě) a europoslance Alexandra Vondry (ODS) u tématu migrační krize ve španělské Ceutě. Politici se protentokrát shodli na nutnosti nekompromisní ochrany hranic a otevřeli také otázku dronových hrozeb či financování důchodů.

Diskuse začala tématem státního rozpočtu. Vládní poslanec Matěj Gregor uvedl, že okamžité výrazné škrty by podle něj ohrozily veřejné služby a infrastrukturu. Schodek rozpočtu plánuje vládní koalice řešit v průběhu celého volebního období. Gregor v debatě zmínil, že „my jako Motoristé vyznáváme odpovědnou rozpočtovou politiku, ale pokud bychom udělali drakonické škrty, zastavíme rozdělané stavby a projekty.“

Europoslanec Alexandr Vondra na ideové konferenci ODS v Praze (13. ¨6. 2026)
Předseda Motoristů sobě a ministr zahraničí Petr Macinka představil volební lídry ve třech největších městech České republiky. V Ostravě povede Motoristy Matěj Gregor. (12. června 2026)
Střety mezi migranty a policií ve španělské Ceutě (2. srpna 2026)
Alexandr Vondra, Martin Kupka, Veronika Vrecionová a Ondřej Krutílek na tiskové konferenci ODS představili klíčové priority strany pro působení v Evropském parlamentu. (8. ledna 2026)
18 fotografií

Ve svém vystoupení pak Alexandr Vondra reagoval na postoj prezidenta k rozpočtovým pravidlům slovy, že „prezident nevetoval návrh rozpočtu, ten ještě není na světě, ale vetoval zběsilý návrh Andreje Babiše rozbourat pravidla“.

Babiš se po dovolené pustil do opozice. Nic jsem nezneužil, tvrdí

Část diskuse se věnovala také úpravám penzijního systému. Gregor upozornil na situaci pracovníků v náročných profesích a uvedl, že „lidé v náročných profesích prostě nejsou schopni pracovat do 67 let, což nám ukazují zdravotní data.“

Vondra k tématice penzí doplnil, že postupný posun věkové hranice je podle něj stanoven pozvolna a považuje ho za krok k udržitelnosti systému. Změny v nastavení pravidel podle něj ovlivní dlouhodobé financování státu. „Nedávno mi volala daňařka s tím, jestli nechci již důchod,“ dodal k tomu europoslanec, s tím že by se „styděl“, kdyby jako dosavadně aktivní člověk měl důchod pobírat.

Shoda na Ceutě a ochraně hranic

Výrazný průnik názorů přinesla diskuse o nedávné migrační vlně ve španělské exklávě Ceuta, kam podle odhadů přišlo až 60 tisíc lidí, z nichž většina se již podle španělské vlády vrátila domů. Oba politici se shodli na tom, že benevolentní přístup k nelegální migraci představuje riziko pro bezpečnost Evropy.

Poslanec Motoristů zdůraznil, že státy zasažené migračními tlaky musí uplatňovat důsledná opatření: „Jediná cesta pro všechny státy, které jsou migrací ohrožené, je nekompromisní přístup. Je to důsledná ochrana hranic a příprava legislativy pro to, aby tyto státy mohly nelegální uprchlíky vyhošťovat.“

Migranti jako nástroj pomsty. Maroko chce Afriku bez Španělů, má mocné spojence

Europoslanec Občanských demokratů souhlasil s nutností striktního dodržování pravidel a varoval před dopady na Schengen. Příčinu krize vidí i v rozhodnutí španělských justičních orgánů a přístupu levice: „Aktivismus levičáckých soudců vidíme dneska, jak se šíří jako houby po dešti v celé západní Evropě. Podkopává to základ důvěry v demokratické soudnictví.“

Vondra se přitom vymezil proti španělskému předsedovi vlády: „Vláda ultralevicového premiéra Pedra Sáncheze, který je tedy žábou na prameni i v jiných evropských otázkách a já mu skutečně nemůžu přijít na jméno, přijala rozhodnutí o legalizaci půl milionu imigrantů.“

Všichni proti Sánchezovi. Kolaps v Ceutě sešikoval lídry Evropy vedle krajní pravice

Zároveň varoval před dopady na evropskou integraci. „Pokud by tyhle trendy pokračovaly, tak to prostě rozloží Schengen,“ zdůraznil europoslanec s tím, že jednotlivé státy pod tlakem veřejnosti začnou zavádět vlastní hraniční kontroly. K tomu ostatně přistoupila například Itálie, která zavedla namátkové prověrky občanů Španělska při vstupu do země.

Incident v Lipsku a „rukopis Ruska“

Dalším klíčovým tématem byla bezpečnostní situace v Evropě v souvislosti s nedávným incidentem v Lipsku, kdy došlo ke srážce nákladního letounu s neupřesněným objektem. Oba politici vyjádřili přesvědčení, že Evropa i Česká republika musí urychleně posílit své obranné kapacity.

Gregor v této souvislosti uvedl: „Obranu proti dronům je jednoznačně potřeba stavět. Uvažujme i tak, že by výroba dronů měla být součástí arzenálu České armády, protože válka na Ukrajině nám ukázala, jak se díky moderním technologiím proměnilo bojiště.“

Hybridní útoky jsou realitou Německa, varuje ministr po incidentu v Lipsku

Europoslanec poukázal na chování Moskvy: „Ten vzorec toho ruského chování tady je. Víme, co se odehrávalo v posledních měsících v Litvě, Polsku, Rumunsku nebo Německu.“ K vyjádřením ruské strany pak dodal, že diplomacii z Moskvy „nevěří ani nos mezi očima“.

Vondra zároveň potvrdil nutnost reakce na vývoj moderních technologií: „Určitě je to nezbytnost, myslím si, že zaspali všichni. Technologický vývoj jde kupředu a musíme se připravovat.“

Vstoupit do diskuse (40 příspěvků)

Nejčtenější

Polská „Dubaj u moře“ otevřela. Podívejte se do hotelového kolosu Gołębiewski

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak...

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové...

Labe dál mizí před očima, v Děčíně vykoukl Hladový kámen. Máme srovnání

Značně vyschlé koryto Labe v centru Ústí nad Labem. (6. srpna 2026)

Nejen Českou republiku už dlouho sužuje sucho. Hladiny řek neustále klesají, což přináší neobvyklé situace a pohledy. V centru Ústí dojdete v klidu do poloviny koryta mizejícího Labe a můžete se...

Poklady nacistů. V Dunaji se našla motorka s lidskými pozůstatky i potopená loď

Klesající hladina Dunaje v maďarské Budapešti odhalila německý vojenský...

Vysychající řeka Dunaj dál odkrývá své poklady. U srbského města Prahovo se vynořila dávno potopená nacistická loď, přímo naproti maďarskému parlamentu zase našli německou vojenskou motorku i s...

Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle

Koncert Marka Ztraceného na Letné (7. srpna 2026)

Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...

Dublin se loučil s Hansardem. Katedrálu zaplnila hudba, vystoupila i Irglová

Rakev irského hudebníka Glena Hansarda je nesena do katedrály sv. Patrika v...

Dublin se loučil s irským hudebníkem Glenem Hansardem, držitelem Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly. Pohřeb se konal v katedrále svatého Patrika v centru města a provázela ho mnohá...

Ráno na pláž, večer zpátky do cely. Nedostatek plavčíků v Itálii vyřešili vězni

Na italských plážích chybí přibližně 4 000 plavčíků. (9. července 2022)

V jihoitalském regionu Apulie zkoušejí nedostatek plavčíků na plážích vyřešit nasazením vězňů. Cílem projektu s názvem Io salvo (Zachraňuji) je resocializace odsouzených.

9. srpna 2026  18:37

Urychlete výrobu zbraní, urguje Pentagon firmy. Trump nedostatek popírá

Pete Hegseth (3. srpna 2026)

Pentagon tento týden urgoval americké zbrojařské společnosti, aby urychlily výrobu a dodávky zbraní včetně munice, které má armáda Spojených států ve válce s Íránem extrémní nedostatek. Americký...

9. srpna 2026  17:55

Rusko se dohodlo se Sýrií na provozu svých základen, čeká je proměna

Ruští vojáci se stahují z letecké základny Hmímím u syrského města Latákíja....

Sýrie a Rusko dospěly po 18 měsících jednání k memorandu o porozumění, které se týká budoucnosti a reorganizace ruských vojenských základen v Sýrii Tartús a Hmímím. Oznámilo to v neděli syrské...

9. srpna 2026  15:39,  aktualizováno  17:27

Na východě Číny udeřil tajfun Dolphin. Úřady evakuovaly přes milion lidí

Východ Číny zasáhl tajfun Dolphin. Úřady evakuovaly milion lidí a zrušilo se na...

Hustě osídlené východní pobřeží Číny zasáhl v neděli tajfun Dolphin. Úřady se na příchod bouře připravovaly několik dnů a evakuovalo se více než milion lidí z nejohroženějších oblastí. Zároveň se...

9. srpna 2026  17:01

Místo lidí roboti. Britské sklady mají rozhýbat čínští šikulové

Čínští roboti v Británii pomáhají ve skladech. (28. srpna 2024)

Velká Británie chce řešit nízký růst produktivity nasazením čínských robotů do skladů. Tyto technologie dnes pomáhají s přepravou, ale brzy mají zvládat i manipulaci a balení. Velký potenciál v...

9. srpna 2026

Brutal Assault praskal ve švech. Primus, Wardruna i Ice-T ovládli Josefov

Premium
Brutal Assault 2026

Brutal Assault znovu ukázal, proč patří mezi nejuznávanější evropské metalové festivaly. Letošní ročník přehlídky, který v sobotu skončil ve vojenské pevnosti Josefov v Jaroměři, nabídl během čtyř...

9. srpna 2026

Piloval výcvik, ale i rozvíjel zeleň města. O co se v Olomouci zasadil maršál Radecký

Premium
Ve fondech Vlastivědného muzea v Olomouci se nachází portrét maršála Radeckého...

V rakouské armádě už měl za sebou skvělou kariéru, když se v roce 1829 stal rakouský vojenský velitel a český šlechtic Jan Josef Václav Radecký z Radče hlavou olomoucké pevnosti. Jmenování mělo...

9. srpna 2026

Černé vdovy v akci. Podvodné vydělávání na smrti vojáků prorostlo celým Ruskem

Ruský ženich a nevěsta drží svíce během svatebního obřadu v Rusku okupovaném...

Ruské ženy uzavírají sňatky s vojáky jen proto, aby po jejich smrti získaly jako nejbližší rodinní příslušníci velké odškodné. Tyto „černé vdovy“ se často dostávají do sporů s rodinami vojáků, matky...

9. srpna 2026  16:52

Medvěd na Slovensku napadl cyklistu, ten si s otevřenými zraněními došel pro pomoc

ilustrační snímek

Na středním Slovensku napadl medvěd v sobotu večer cyklistu. Pětapadesátiletý muž, který utrpěl četná otevřená zranění, si po útoku dokázal sám dojít k nejbližším chatám, kde mu přivolali pomoc....

9. srpna 2026  16:08

Poruchy příjmu potravy už jsou nemocí několika generací, říká psychiatrička

Přední česká psychiatrička Hana Papežová. Specializuje se na poruchy příjmu...

„Poruchy příjmu potravy se posouvají do nižších i vyšších věkových kategorií a stále častěji je vídáme také u mužů,“ říká psychiatrička Hana Papežová. V rozhovoru vzniklém u příležitosti otevření...

9. srpna 2026  16:07

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Amélie z Montmartru ji nikdy neopustila. Audrey Tautou slaví padesátiny

Francouzská herečka Audrey Tautou se zúčastnila slavnostního zapnutí vánočního...

Francouzská herečka Audrey Tautou zůstává i dnes hlavně okatou Amélií z Montmartru, přestože od premiéry filmu režiséra Jeana-Pierra Jeuneta uplynulo už čtvrt století. Rodačka z Normandie, která 9....

9. srpna 2026  16:05

Není panelák jako panelák. Jaké má Most a jaké Polabiny? Vzniká virtuální kronika sídlišť

Premium
Pro Davida Moravce se paneláky staly celoživotním koníčkem. (6. srpna 2026)

Zatímco pro většinu lidí jsou paneláky jen místem k bydlení, dvaadvacetiletý David Moravec z Pardubic v nich vidí mnohem víc. Se svým kolegou už za paneláky procestoval Česko i zahraničí a najel přes...

9. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.