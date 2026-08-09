Diskuse začala tématem státního rozpočtu. Vládní poslanec Matěj Gregor uvedl, že okamžité výrazné škrty by podle něj ohrozily veřejné služby a infrastrukturu. Schodek rozpočtu plánuje vládní koalice řešit v průběhu celého volebního období. Gregor v debatě zmínil, že „my jako Motoristé vyznáváme odpovědnou rozpočtovou politiku, ale pokud bychom udělali drakonické škrty, zastavíme rozdělané stavby a projekty.“
Ve svém vystoupení pak Alexandr Vondra reagoval na postoj prezidenta k rozpočtovým pravidlům slovy, že „prezident nevetoval návrh rozpočtu, ten ještě není na světě, ale vetoval zběsilý návrh Andreje Babiše rozbourat pravidla“.
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Část diskuse se věnovala také úpravám penzijního systému. Gregor upozornil na situaci pracovníků v náročných profesích a uvedl, že „lidé v náročných profesích prostě nejsou schopni pracovat do 67 let, což nám ukazují zdravotní data.“
Vondra k tématice penzí doplnil, že postupný posun věkové hranice je podle něj stanoven pozvolna a považuje ho za krok k udržitelnosti systému. Změny v nastavení pravidel podle něj ovlivní dlouhodobé financování státu. „Nedávno mi volala daňařka s tím, jestli nechci již důchod,“ dodal k tomu europoslanec, s tím že by se „styděl“, kdyby jako dosavadně aktivní člověk měl důchod pobírat.
Shoda na Ceutě a ochraně hranic
Výrazný průnik názorů přinesla diskuse o nedávné migrační vlně ve španělské exklávě Ceuta, kam podle odhadů přišlo až 60 tisíc lidí, z nichž většina se již podle španělské vlády vrátila domů. Oba politici se shodli na tom, že benevolentní přístup k nelegální migraci představuje riziko pro bezpečnost Evropy.
Poslanec Motoristů zdůraznil, že státy zasažené migračními tlaky musí uplatňovat důsledná opatření: „Jediná cesta pro všechny státy, které jsou migrací ohrožené, je nekompromisní přístup. Je to důsledná ochrana hranic a příprava legislativy pro to, aby tyto státy mohly nelegální uprchlíky vyhošťovat.“
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Europoslanec Občanských demokratů souhlasil s nutností striktního dodržování pravidel a varoval před dopady na Schengen. Příčinu krize vidí i v rozhodnutí španělských justičních orgánů a přístupu levice: „Aktivismus levičáckých soudců vidíme dneska, jak se šíří jako houby po dešti v celé západní Evropě. Podkopává to základ důvěry v demokratické soudnictví.“
Vondra se přitom vymezil proti španělskému předsedovi vlády: „Vláda ultralevicového premiéra Pedra Sáncheze, který je tedy žábou na prameni i v jiných evropských otázkách a já mu skutečně nemůžu přijít na jméno, přijala rozhodnutí o legalizaci půl milionu imigrantů.“
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Zároveň varoval před dopady na evropskou integraci. „Pokud by tyhle trendy pokračovaly, tak to prostě rozloží Schengen,“ zdůraznil europoslanec s tím, že jednotlivé státy pod tlakem veřejnosti začnou zavádět vlastní hraniční kontroly. K tomu ostatně přistoupila například Itálie, která zavedla namátkové prověrky občanů Španělska při vstupu do země.
Incident v Lipsku a „rukopis Ruska“
Dalším klíčovým tématem byla bezpečnostní situace v Evropě v souvislosti s nedávným incidentem v Lipsku, kdy došlo ke srážce nákladního letounu s neupřesněným objektem. Oba politici vyjádřili přesvědčení, že Evropa i Česká republika musí urychleně posílit své obranné kapacity.
Gregor v této souvislosti uvedl: „Obranu proti dronům je jednoznačně potřeba stavět. Uvažujme i tak, že by výroba dronů měla být součástí arzenálu České armády, protože válka na Ukrajině nám ukázala, jak se díky moderním technologiím proměnilo bojiště.“
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Europoslanec poukázal na chování Moskvy: „Ten vzorec toho ruského chování tady je. Víme, co se odehrávalo v posledních měsících v Litvě, Polsku, Rumunsku nebo Německu.“ K vyjádřením ruské strany pak dodal, že diplomacii z Moskvy „nevěří ani nos mezi očima“.
Vondra zároveň potvrdil nutnost reakce na vývoj moderních technologií: „Určitě je to nezbytnost, myslím si, že zaspali všichni. Technologický vývoj jde kupředu a musíme se připravovat.“