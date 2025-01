Čeští politici vítají Tuskovu výzvu. Musíme změnit energetiku, souhlasí

Podle Fialy se Evropa musí stát silnější jak v bezpečnostní, tak ekonomické oblasti. „A jsme to my Evropané, kdo se musí o svoje zájmy starat. Upozorňuji na to už několik let a jsem rád, že se k tomu hlásí stále více evropských lídrů,“ sdělil Fiala. Podotkl, že Evropa bude muset nyní daleko více dbát na vlastní obranu, bezpečnost ale i konkurenceschopnost.

„Je konec Green Dealu v původní podobě. Okamžitě se musí změnit systém obchodování s emisními povolenkami, zapomenout na ETS2 (zpoplatnění emisí z paliv), musíme začít vytvářet energetickou a surovinovou nezávislost a změnit bláznivý dotační systém, podporující vše, co je natřené nazeleno. Pokud to okamžitě neuděláme, evropské firmy půjdou do kytek a domácnosti zchudnou jak kostelní myši,“ uvedl Havlíček.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) zdůraznil, že Green Deal je složitý dokument o přechodu na moderní hospodářství, týká se opakovaného používání materiálů, ochrany přírody, adaptačních opatření, průmyslu, teplárenství, budov, dopravy. „Co je bezrozporné – Evropa má pokračovat v modernizaci. Pokud potřebuji méně energie na vytápění, je to ekonomičtější a především více konkurenční,“ uvedl.

Trumpovy změny

Nový americký prezident Donald Trump oznámil, že jeho země odstupuje od klimatické dohody z roku 2015, která je mezinárodním paktem o boji proti globálnímu oteplování. Vyzval Evropu také k vyšším investicím do obrany.

„Debata musí být vedena už s ohledem na bezpečnost v Evropě a třeba i na kroky Spojených států. Nemůžeme se tvářit, že finanční prostředky budeme tisknout v Evropě. Minimálně debatu si to zaslouží,“ řekl novinářům ministr pro vědu a výzkum Marek Ženíšek (TOP 09).

„Názor SPD je dlouhodobě konzistentní – zrušme Green Deal a zároveň Česká republika nemá v současnosti peníze na další zvyšování výdajů na nákup amerických zbraní, jelikož již nyní všechno probíhá na dluh,“ řekl ČTK předseda opozičního SPD Tomio Okamura.

Podle Tuska musí unijní orgány jednat odvážně a přikročit k deregulaci, a to i v tak složitých oblastech, jako je Green Deal. Varoval, že neúměrně vysoké ceny energií mohou v Evropě smést demokraticky zvolené vlády.

„Ukazuje se, že jsme měli pravdu od úplného začátku a Donald Trump to potvrdil. Škoda, že paní Ursula (von der Leyenová) to nevidí a v Davosu na konferenci mluví úplně opačně,“ uvedla na síti X europoslankyně ANO Klára Dostálová. Odkázala na slova předsedkyně Evropské komise na Světovém ekonomické fóru v Davosu o tom, že klimatická dohoda zůstává nadále nejlepší nadějí pro celé lidstvo.

Ambice na ochranu klimatu

Podle energetického konzultanta Edvarda Sequense ze Sdružení Calla je nezbytné zachovat ambice v ochraně klimatu, ale zároveň přehodnotit nástroje Zelené dohody, aby náklady transformace nenesly pouze nižší a střední příjmové skupiny. „Transformaci nemohou platit občané, zatímco energetické korporace si ponechávají vysoké zisky,“ uvedl Sequens.

Tisková mluvčí ekologického Hnutí Duha Eva Pernicová uvedla, že modernizace ekonomiky musí pomoci především zmírnit energetickou chudobu způsobenou drahými fosilními palivy.

„Změny v Zelené dohodě pro Evropu se dají očekávat. Ostatně s tím od začátku počítá i nová Evropská komise a nový Evropský parlament. I ekologické organizace chtějí změny, aby investice do modernizace ekonomiky pomohly zejména chudším rodinám,“ uvedla Pernicová.

Ekologické organizace přitom také varují před riziky, která by mohlo přinést zmírnění klimatických cílů. Miriam Macurová z Greenpeace ČR upozornila, že snižování environmentálních ambicí může zhoršit bezpečnost Evropy. „Extrémní projevy počasí a jejich následky budou stát mnohem víc, než kolik nás dnes stojí přechod na čisté technologie. Klimatická politika je klíčem k energetické i ekonomické bezpečnosti,“ řekla Macurová.

Hospodářská komora, zastoupená prezidentem Zdeňkem Zajíčkem, se ve shodě s polským premiérem domnívá, že unie při realizaci Green Dealu musí změnit výrazně kurz. Naším prioritním cílem musí být konkurenceschopná Evropa a Česká republika. „Pro další hospodářský růst Evropy je klíčová reálnost stanovených cílů a v tomto ohledu je úprava jednotlivých pilířů Zelené dohody naprosto nezbytná,“ řekl Zajíček.

Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky, vyzdvihl přínos Zelené dohody v energetické bezpečnosti a nahrazení fosilních paliv.

„Řešení, která přináší Zelená dohoda pro Evropu, míří na dva problémy současně – posilují energetickou bezpečnost a nahrazují fosilní paliva poškozující životní prostředí. Obnovitelné zdroje energie jsou navíc nejlevnější na trhu, což dokládá i Polsko, které za poslední roky vybudovalo 18 gigawattů solárních elektráren a deset gigawattů větrných elektráren,“ uvedl Sedlák.

Dodal, že díky opatřením jako zateplení budov, instalace tepelných čerpadel či akumulace energie Evropa dokázala nahradit ruský plyn a posílit svou produkci.

Konkurenceschopnost evropských firem je ohrožena nadměrnou regulací a vysokými cenami energií, míní Daniel Urban, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„EU není za stávající situace dlouhodobě konkurenceschopná. Enormní objem regulace a vysoké ceny energií dusí evropské firmy, zatímco naši konkurenti, jako Čína nebo USA, přistupují k regulaci pragmatičtěji. Pokud nová komise rychle neuvolní otěže podnikání, problémy se prohloubí,“ uvedl Urban.