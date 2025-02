Trump mění pohled českých politiků na Green Deal. Plně za ním stojí už jen STAN

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je nutná jeho zásadní revize. „Pracujeme na odkladu pokut pro automobilky za nesplnění emisních cílů a celkovém zmírnění cílů pro rok 2040. Evropa dělá pro ochranu životního prostředí nejvíc na světě. Nesmí to ale být na úkor občanů,“ řekl MF DNES premiér Fiala. To šéf ANO Andrej Babiš by Green Deal nejraději zrušil. Plně za jeho cíli stojí už jen vládní Starostové a částečně lidovci.

Neřešením dnes jen prodražujeme a komplikujeme řešení, které budou hledat naši potomci. Jan Farský místopředseda Starostů