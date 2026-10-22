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Státní ocenění pro Daniela Vávru. Macinka vyznamenal tvůrce Kingdom Come

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  11:00
Hostem pořadu Rozstřel je uznávaný videoherní designér a ředitel studia...

Hostem pořadu Rozstřel je uznávaný videoherní designér a ředitel studia Warhorse Studios, Daniel Vávra. Moderátorem diskuse je Vladimír Vokál. | foto: Anna Kristová, MAFRA

U druhého kola senátních voleb odvolil i ministr zahraničí Petr Macinka...
Hostem pořadu Rozstřel je režisér Jiří Strach.
Hostem pořadu Rozstřel je uznávaný videoherní designér a ředitel studia...
Hostem pořadu Rozstřel je uznávaný videoherní designér a ředitel studia...
40 fotografií
Český vývojář počítačových her Daniel Vávra dostal od ministra zahraničí Petra Macinky cenu Gratias Agit, kterou ministerstvo zahraničí uděluje za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Na seznamu laureátů figuruje například i režisér Jiří Strach.

„Jako spoluzakladatel studia Warhorse Studios dokázal Daniel Vávra propojit moderní technologie s hlubokým respektem k národní historii a kultuře, čímž oslovil miliony lidí po celém světě,“ zdůvodňuje Černínský palác, proč si jednapadesátiletý vývojář zaslouží státní ocenění.

Jeho hra Kingdom Come: Deliverance podle něj milionům lidí po celém světě představila české středověké dějiny. „Řadu zahraničních fanoušků navíc motivovala k návštěvě České republiky a k hlubšímu studiu středoevropské historie,“ stojí v přehledu laureátů.

Ministerstvo dodává, že Vávra je mimo herní scénu „aktivním komentátorem na sociálních sítích“. Jenže právě Vávrovo působení v roli internetové celebrity je důvodem, proč si vysloužil nálepku provokatéra či dokonce dezinformátora.

Hostem pořadu Rozstřel je uznávaný videoherní designér a ředitel studia Warhorse Studios, Daniel Vávra. Moderátorem diskuse je Vladimír Vokál.
U druhého kola senátních voleb odvolil i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě). (16. října 2026)
Hostem pořadu Rozstřel je režisér Jiří Strach.
Hostem pořadu Rozstřel je uznávaný videoherní designér a ředitel studia Warhorse Studios, Daniel Vávra. Moderátorem diskuse je Vladimír Vokál.
40 fotografií

Jak už lépe napsali jiní: Vávra je schopen komentovat všechno – imigrační politiku v Británii, novou fasádu nádraží v Novém Městě nad Metují, vývoj cen kryptoměn, tání ledu na Severním pólu, entomologii nebo předvolební průzkumy. „Když má člověk štěstí, objeví se tam super vtip (byť tedy Dan občas sám nepochopí jeho pointu), když má smůlu, tak jen nějaká ta dávno vyvrácená dezinformace,“ píší kolegové z Bonuswebu.

Vávrovou srdcovou záležitostí se stal boj proti cenzuře. Před pěti lety založil Společnost pro obranu svobody projevu, která kritizuje politickou korektnost, progresivismus, EU a cancel culture (kultura umlčování). Loni v květnu uspořádala Konzervativní kemp, kam se sjeli představitelé dnešní vlády: Tomio Okamura, Karel Havlíček, Petr Macinka nebo Filip Turek, ale například i levicový bloger Vidlák, tedy bývalý předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik.

Vávra už v současnosti na vývoji dalších počítačových her nepracuje. V únoru skončil na pozici kreativního ředitele Warhorse Studios a chystá se natočit hraný film Kingdom Come. Spekulovalo se o konfliktech ve firmě, sám Vávra svůj kariérní posun zdůvodnil vyčerpáním. „Dělat velké hry je velice náročné, což je politicky korektní výraz pro ‚naprosté psycho‘. Fyzicky mě to téměř zničilo,“ uvedl.

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Cenu Gratias Agit uděluje ministerstvo zahraničních věcí už bezmála třicet let jako ocenění pro lidi, kteří pomáhají šířit dobré jméno Česka v zahraničí. Cenu v podobě skleněného hranolu symbolizujícího pečetidlo letos kromě Vávry obdrží dalších jedenáct lidí a jedna organizace.

Mezi laureáty najdeme například polského bohemistu a novináře Aleksandera Kaczorowského, řádovou sestru Vojtěchu Fialovou, klavírního virtuosa Ivo Kahánka, dánského stájového mistra Nielsa Randløva, kanadského experta na energetiku Václava Smila nebo britského historika československých letců v řadách RAF Toma Doležala.

Cenu ve čtvrtek převezme také Jiří Strach. Režisér úspěšné pohádky Anděl Páně či oceňovaných televizních drama Svatá či Máma se podobně jako Vávra rád zapojuje do společenské debaty. Označuje se za hrdého katolíka a za křesťanské motivy ve svých pohádkách dostal i řád od papeže Lva XIV.

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