Gottův pohřeb není žádný souboj s Babišem, říká ministr kultury Zaorálek

Z otázky vhodnosti pohřbů Karla Gotta a Vlasty Chramostové se státními poctami se stala téměř ideologická válka jejich příznivců a odpůrců. Co tomu říkáte?

Už to vypadá, že to tak je. Ono u nás se už téměř všechno stává ideologickým sporem. O víkendu jsem četl článek, jak je rozdělená třeba americká společnost kvůli impeachmentu či britská ohledně brexitu. Takže to je nejspíš dobová manýra, že se tak snadno na všem rozdělujeme.