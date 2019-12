Dycky Gott i Most, Milion chvilek, hokej. Co Češi letos nejvíc googlovali

Mezi trendy roku se dostal zpěvák Karel Gott. Ten zemřel na začátku října letošního roku. Jméno legendy českého popu, kterou lidé sledovali už kvůli jeho nemoci, zadávali Češi do vyhledávače Googlu v jedno období tak často, že se zpěvák stal dokonce jednou z nejvyhledávanějších osobností vůbec na celém světě.

Česko se s ním loučilo hned dvakrát. Poprvé na pražském Žofíně, kam se přišlo se zpěvákem rozloučit přibližně 49 tisíc fanoušků. Zádušní mše se uskutečnila v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Rozloučit se zpěvákem se přišly stovky hostů z řad umělců, sportovců, politiků a blízkých.

Vedle něj Čechy v letošním roce zajímal také Most, ať už ten seriálový, či samotné město. Název Most obsadil kromě druhé příčky v trendech roku také první místo u nejčastěji vyhledávanějších českých seriálů. Představitelka hlavní hrdinky, herečka Erika Stárková se letos probojovala do trojice nejvyhledávanějších českých osobností.

Mezi pět nejvyhledávanějších seriálů se dostaly také Zkáza Dejvického divadla či Ordinace v růžové zahradě.

„Žebříčkům vyhledávání se někdy také říká duch doby, protože vyhledávání obvykle věrně ilustruje, co významného se v české krajině v daném roce odehrálo. Překvapivý je hlavně výrazný vzestup vyhledávání filmů a seriálů jako například Černobyl, Nabarvené ptáče nebo Most! či Joker. Je vidět, že vliv televizní a filmové produkce stále roste,“ uvedla mluvčí české a slovenské pobočky Googlu Alžběta Houzarová.

Hořící katedrála

V soupise celkových nejvyhledávanějších pojmů se na třetím místě objevila katedrála Notre-Dame. Katedrála začala hořet 15. dubna večer. Než ji hasiči následujícího dne nad ránem uhasili, zničil oheň střechu, krov a špičatou věžičku z 19. století, takzvaný sanktusník.

O tom, že jsou Češi národ houbařů svědčí přehled nejvyhledávanějších jídel. První místo obsadilo vejce Benedikt. Vedle něj Češi také vyhledávali recept na houbovou omáčku, či smaženici.

Mezi události roku vedle jarního požáru pařížské katedrály Notre-Dame patřily také akce organizace Milion chvilek pro demokracii, která stála za několika protivládními protesty.

V listopadu na Letné Milion chvilek vyzval premiéra Andrej Babiše, aby odstoupil do 31. prosince, pokud neodvolá ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO) a nezbaví se holdingu Agrofert.

Každý pojem si lze navíc rozkliknout a lze tak zjistit, jak jej lidé vyhledávali v čase. U Milionu chvilek lze vidět, že je lidé začali vyhledávat více začátkem dubna. Z grafu jde také poznat, že organizaci Češi vyhledávali více po listopadové demonstraci na Letné, než po první letenské akci, která se uskutečnila v červnu.

Češi vyhledávali informace o útocích či Zápasu století

Češi hledali rovněž informace o teroristických útocích na Srí Lance, listopadové stávce učitelů nebo chystaném útoku na tajemnou Oblast 51, což je přísně střežená vojenská základna USA v Nevadské poušti. Mezi vyhledávanými událostmi nechybí také odchod Velké Británie z Evropské unie.

K nejhledanějším osobnostem letošního roku kromě Gotta patřila i jeho rodina. Mezi pěti nejvyhledávanějšími osobnosti v České republice se tak objevila i jeho manželka Ivana Gottová. Častěji však Češi vyhledávali Jana Palacha, který se 16. ledna 1969 upálil na protest proti režimu a letargii občanů na Václavském náměstí v Praze. Právě odtamtud se k padesátiletému výročí vydal tichý průvod městem, který později čítal až čtyři tisíce lidí se svíčkami.

Mezi pěti nejvyhledávanějšími se objevil také Karlos Vémola, bojovník MMA. Ten na začátku listopadu nastoupil v pražské O2 aréně v Zápase století proti slovenskému šampionu Attilovi Véghovi. Ten ho však nakonec porazil.

Ze zahraničních osobností v Česku bodovala zejména sedmnáctiletá americká zpěvačka Billie Eilish, které se podařilo vyprodat koncert v O2 areně, nebo podobně úspěšný písničkář Ed Sheeran. Češi letos vyhledávali také informace o šestnáctileté švédské aktivistce Gretě Thunbergové, která na jachtě překonala Atlantik. Dívku letos časopis TIME zvolil osobností roku.

Mezi sportovními událostmi pak jasně vévodilo mistrovství světa v hokeji. V něm se Češi se po čtyřech letech probojovali mezi nejlepší čtyři týmy, po porážkách s Kanadou v semifinále a s Ruskem v zápase o bronz však obsadili nepopulární 4. místo.

Na vyhledávač Google se lidé často obracejí také s otázkami, jak řešit nějakou situaci. Letos se Češi místo loni populární výroby slizu vraceli k lidovým tradicím, ať už k pletení pomlázky nebo vyfukování vajec.

I do hledání návodů se promítla česká vášeň pro houbaření symbolizovaná otázkou „Jak zamrazit houby?” a s tím spojeného následného odstraňování přisátých klíšťat. Letní vlna veder pak vedla k nárůstu zájmu o způsoby, jak ochladit byt. Čechy v letošním roce také zajímalo, jak mají vyplnit daňové přiznání.

Trendy roku Karel Gott Most Notre Dame iPhone 11 Černobyl Joker Nabarvené ptáče Thanos Jan Palach Avengers Endgame

Je dobré připomenout, že Google zveřejňuje tzv. „očištěný“ seznam. Není to automatický výpis z databáze vyhledávání, některé výrazy mohou být vyřazeny jako nevhodné.