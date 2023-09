GLOSA: Nebuďme verbíři cizího státu. Byla by to zrada naší země

Ovšem každý stát si za verbování svých občanů do války odpovídá sám. Jiné země vynucují nástup do cizí armády jen v případě, že jsou společně účastni války jako spojenci a vzájemně si vynucují vstup do armády i na území spojence. I když premiér Petr Fiala tvrdil, že jsme ve válce, pravda to není. Nikomu jsme ji nevyhlásili a k Ukrajině nemáme smluvní spojenecké závazky.