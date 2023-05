GLOSA: Smutná pohádka o úsporném balíčku a jedné politické straně

Žila, byla jedna politická strana. Říkejme jí třeba ODS, ale podobnost je tu opravdu čistě náhodná. Po skandálech a slabém vedení kdysi skončila s tragickým volebním výsledkem v opozici, kde strávila dlouhých osm let. Ale protože ta strana byla dobře promazaný stroj, plná aktivních lidí, a navíc si do čela zvolila nové akční vedení, tak těch osm let v opozici neprospala, ani je nestrávila jen plytkými exhibicemi v Parlamentu.