GLOSA: Kterak se ministryně obrany rozhodla, že zruší politiku

Jak by se vám to líbilo? Vláda teď schválila něco podobného. Na návrh ministryně obrany (ale jede v tom i ministr financí) schválila návrh zákona o financování obrany ČR. Ten přikazuje – na věčné časy, jak jinak – vyčleňovat ve státních rozpočtech nejméně 2 % HDP na armádu a obranu. Nápad vypadá bohulibě, jak už to u většiny zhůvěřilostí bývá. Protože kdo by nechtěl být řádně ochráněn, žít v bezpečí? V čem je tedy ta cesta do pekla, vydlážděná dobrými úmysly paní ministryně?