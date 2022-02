GLOSA: Tatí, co je kokonavilus? Rodičovské peklo dvou týdnů pětidenní izolace

Covid-19 je celosvětová pandemie, na kterou bohužel mnozí lidé umírají. Dovolím si ale tvrdit, že kromě neustále vytížených zdravotníků jsou pracující rodiče druhou nejexponovanější skupinou, a za to před nimi musím smeknout.

Přestože si vážím každé práce a profese, není jednoduché v této složité době pracovat, zabezpečovat rodinu, držet si pozitivní mysl, zvedat mysl znuděných dětí, při neustálých karanténách suplovat vzdělávací a socializační roli školky nebo školy a do toho opakovat zaměstnavateli, že z další neschopenky nebo žádosti o home office opravdu nemám radost. I pro mě jako rodiče je takový režim přeci peklo.

Bez nadsázky lze říct, že zaměstnanci, kteří mají v době pandemie děti, jsou velmi šikanovanou skupinou.

Odpočet do infekce covidem-19 spuštěn

Hra začíná. Den nula. Nestačím ani dojet do práce a už se otáčím - manželce vyšel pozitivní antigenní test a podle příznaků které mi popsala, to byl jasný omikron. Z práce nastudované příznaky, o nichž se mi bohužel už i zdá, se potvrdily jako správné - ještě v noci jí blikla zpráva, že má covid-19 a „omikroňana z planety Persei 8“. Znalci Futuramy jistě ocení, já ani omylem.

Den jedna začal a v hlavě spouštím pomyslný odpočet, za jak dlouho tahle agresivní mutace skolí i mě a naše dvě školkové děti. Ve čtvrtek ráno, v den druhý, jsem volal nadřízeným, že manželka má skutečně potvrzený koronavirus, v pondělí ráno už jsem jim i s výsledky svého testu volal svoji pozitivitu. Tím pádem počítadlo jede pěkně znova. Doma šestý den, formálně jsme na nule.

„Tatí, co je to kokonavilus?“ ptaly se zvědavě děti, zatímco jsme doma řešili, co to pro nás znamená po logistické a pracovní stránce.

Sedmý den našeho boje o přežití (pamatujete karanténní počítadlo? Právě je na jedničce!) se totožné příznaky objevily i u dětí, které s námi mezitím trpěly ve dvoupokojovém bytě v karanténě. „A je vymalováno,“ pomyslel jsem si.

Komu je méně zle, ten se stará

Přímo ležet musela jenom manželka a já se staral o děti. Bylo to náročné, ale dalo se. Problém nastal, když jsem lehl i já a celý den jsme potřebovali prospat. „Jak ti je?“ ptal jsem se manželky a připravoval se na nejhorší: totiž situaci, že se silnou bolestí hlavy, motákem a zimnicí budu muset vstávat a jít se starat.

„Já mám hlad,“ zkusil nesměle mladší syn. „A já se chci napít, ale už nemám pití,“ doplnil jej ten starší. Když jsem tedy po prohraném boji s mojí paní o to, kdo je větší chudák a může ležet, zabezpečil jedny ze základních potřeb dětí a znaveně si šel sednout, vycítil mladší, že nyní je ten pravý čas mě opět zvednout. Přeci nemám zrovna co na práci. Pravda, při dřívějším řádění ve školce si zlomil nohu, to ho trošku omlouvalo.

ilustrační snímek

„Potřebuji na záchod,“ řekl a culil se u toho od ucha k uchu. Kdybych nebyl ženatý, poměrně dost bych se bál o svoji vztahovou budoucnost. Připadal jsem si jako stařec. Vinou covidu jsem hůř slyšel, chodil v předklonu a kromě zad mě bolely i ruce a nohy. Vyzvedl jsem syna na záchod, poté jej donesl zpět do pokoje a s vidinou klidu si šel opět sednout.

„My chceme jiný!“ ozývá se pro změnu z pokojíčku ještě dřív, než jsem si stihl alespoň na pár sekund sednout. Oním „jiný“ mi děti říkaly, že chtějí přepnout pohádku v televizi. Úplný vrchol jejich nevinnosti přišel ve chvíli, kdy se dívaly na pohádku, kde tatínek s maminkou chodili do práce, načež se na mě starší syn podíval a zamyšleně mi začal vysvětlovat svůj pohled na život.

„Já nechci chodit do školy ani do práce až budu velký. Je to trapný,“ vysvětlil mi svou životní filozofii, zatímco si mladší syn došel, skutečně došel, s dlahou do lednice pro jogurt. Vzdal jsem to. Jakkoliv jsem se snažil v tomto nerovném boji s koronavirem, dětmi a jejich potřebami, názory a zvědavostí bojovat, nezbývalo mi už mnoho sil.

Zvítězili jsme...dočasně

Sotva jsme se krásně všichni vykurýrovali ze záludného viru, po němž mám stále kašel, ve večerních hodinách silné bolesti hlavy a špatně slyším, přišla další výzva. Starší dítě mělo jet s prarodiči na hory do Itálie, jenže pokud by mu vyšel pozitivní PCR test, šli bychom zpět do karantény. A to i navzdory čerstvě prodělanému onemocnění a dvěma dávkám očkování.

Test nakonec synovi vyšel negativně, nicméně pozitivní byl tchán, a tak i když neměl příznaky, nikam se nejelo. Čtrnáctý den bylo konečně po všem a my se mohli nadechnout čerstvého vzduchu i jinak než jen otevřeným oknem. A protože jsem měl v té době dopředu vypsanou dovolenou, rozhodli jsme se strávit pár dní u rodiny na Moravě.

Vypadalo to, že jsme už ze všeho venku. Skončil i boj se sádrou mladšího syna. Když ale celý natěšený vešel do třídy ve školce, za hodinu nám opět volali. V nepříliš příznivé covidové situaci se učitelkám nelíbil synův kašel, který má stále i po prodělání nemoci, tak jako já, a tak je aktuálně opět doma. Do kdy? Dokud nepřestane úplně kašlat.

Starší syn je ve školce třetí den. Při psaní tohoto textu, dvaadvacátý den od pozitivního antigenního testu manželky, nám přišla SMS, že byl v kontaktu s pozitivně testovaným spolužákem nebo spolužačkou, a tak máme vyplnit sebetrasovací formulář a... zamířit do pětidenní karantény.

Dělám si v mikrovlnce popcorn. Tenhle hororový film má zřejmě druhý díl a já jsem opět v jeho první řadě.