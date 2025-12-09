Rub a líc zdravotnictví: ve výdajích na prevenci zaostává, vyniká moderními léky

„Česká republika udělala jasné strategické rozhodnutí klást důraz na přístup k inovativním léčbám,“ uvedl hlavní autor studie Martin Smatana. Průměr střední Evropy je 33 procent, Česko má v tomto parametru 61 procent. Pozitivně studie hodnotí také investice do nemocniční infrastruktury.
„Vysoké hodnocení v jedné oblasti však nemůže kompenzovat slabiny v jiných. Výzvou pro Česko nyní je posílit preventivní péči, řešit tlak na pracovní sílu a zajistit, aby zdravotnický systém dokázal naplňovat požadavky stárnoucí populace,“ dodal.
Podle publikované zprávy Česko dosahuje podprůměrného počtu přístrojů pro počítačovou tomografii (CT) nebo magnetickou rezonanci (MR). Přístroje se používají zejména při diagnostice chorob vnitřních orgánů nebo vnitřních poranění či zánětů. Průměr EU je dvě MR a 2,7 CT na 100.000 obyvatel, Česko má 1,3 a 1,7. Mezi nejlepšími je Řecko, Bulharsko, Itálie, Litva a Německo.
Mezi státy střední a východní Evropy se Česko řadí v celkovém hodnocení na třetí místo za Chorvatsko a Slovinsko. Investicemi do preventivní péče naopak Česko zaostává nejen za nejlepšími evropskými zeměmi, ale i za některými sousedy ze středu a východu kontinentu.
Pro srovnání výdajů na prevenci studie využívá porovnání výdajů přepočtených na paritu kupní síly podle OECD. Německo vydává 260 dolarů na osobu, Česko necelých 83. Pro srovnání sousední Rakousko vydává 208 dolarů, mezi nejhoršími jsou Litva s 51, Polsko s 37,5 a Rumunsko s 22,3.
Země s delším působením ministrů zdravotnictví mají podle Globsec tradičně lepší výsledky než ty, které často mění vedení resortu. Česko patří s průměrnými 17 měsíci působení ministrů mezi státy s nejčastějšími změnami, což má vliv na stabilitu reforem a dlouhodobých projektů.
Globsec je globální think-tank, který usiluje o zvýšení bezpečnosti, prosperity a udržitelnosti v Evropě i ve světě. Vznikl v roce 2005. Organizuje mezinárodní konference o ekonomice či bezpečnosti a publikuje různé zprávy nebo srovnání zemí v různých parametrech. Například na konci září publikoval počty sabotáží či pokusů o ně ze strany Ruska v Evropě, v květnu porovnání zemí v ochotě jejich obyvatel bránit vlast v případě zahraničního útoku.