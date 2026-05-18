Prestižní Globsec opět v Praze. Konferenci zahájí Pavel, zastoupení zemí je rekordní

Autor: ,
  13:14
Praha bude tento týden opět hostit prestižní světové fórum Globsec. V minulosti se konalo v Bratislavě, odkud jej však „vyštvala“ vláda premiéra Roberta Fica. Mezinárodní bezpečnostní konferenci zahájí prezident Petr Pavel. Letošním ústředním motivem je otázka budoucnosti Evropy. Vystoupí také náčelník generálního štábu Karel Řehka či moldavská prezidentka Maia Sanduová.
Petr Pavel zahájil v Praze mezinárodní konferenci Globsec. (30. 8. 2024) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Bude Evropa formovat globální řád, nebo jím bude formována? Tak zní ústřední otázka, na kterou budou hledat odpověď řečníci na konferenci Globsec. Ta se koná od tohoto čtvrtka do soboty v hotelu Hilton Prague Atrium.

Diskuse třídenní akce se zaměří na kritické výzvy v evropském obranném průmyslu, v otázce budoucnosti poválečné Ukrajiny, posilování technologických a inovačních schopností Evropy, směřování nového světového řádu a zvýšení konkurenceschopnosti Evropy.

Na letošním ročníku bude mít zastoupení 80 zemí, dosud nejvíc. Konference nabídne 50 hlavních panelových diskusí pro 2000 hostů. Mezi nimi například moldavská prezidentka Mari Sanduová, viceprezidentka Mezinárodní federace pro lidská práva (FIDH) a laureátka Nobelovy ceny za mír v roce 2022 Oleksandra Matvijčuková či Mark Esper, který byl v prvním volebním období Donalda Trumpa mezi lety 2019 až 2020 ministrem obrany USA.

Českou vládu zastoupí místopředseda a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a vládní zmocněnec pro plnění závazků Severoatlantické aliance (NATO) Jakub Landovský.

„To, co vidíme v globální politice, není krize, kterou lze přečkat, ale jedná se o transformaci... Starý řád, který byl postavený na pravidlech a utvořil se na konci druhé světové války, je definitivně pryč a nový se teprve rodí. Období, do kterého vstupujeme, bude definované různými konflikty a bezpečnostními výzvami,“ řekl prezident a zakladatel organizace Globsec Róbert Vass.

Program konference je postavený na pěti hlavních tématech, z nichž každé vychází ze strategických otázek, které podle organizátorů Evropa nemůže odkládat. Mimo zmíněnou globální systémovou transformaci mezinárodního řádu se bude fórum věnovat evropské obraně a Ukrajině, energetice a ekonomice a dodavatelskému řetězci, Blízkému východu a budoucnosti Evropy.

Letos bude na konferenci také platforma s názvem Politico Speak Easy ve spolupráci s prestižním bruselským listem Politico. Má sloužit jako prostor pro neformální rozhovory o politice a moci. Konference také představí několik analýz a zpráv, například zprávu o prioritách protivzdušné a protiraketové obrany nebo analýzu obchodní politiky Evropské unie.

Vstupenku neustále u sebe

Na bezpečnost bude dohlížet pražská policie společně s ochrannou službou policejního prezidia. „Budeme dohlížet především na dopravu v Praze a na křižovatkách,“ uvedl k opatřením mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Na samotné konferenci je pak uzavřený počet hostů i zástupců médií, každý má svou vstupenku, kterou musí mít po celou dobu u sebe. Bez ní nebude mít nikdo přístup do prostor pražského hotelu.

Globsec Forum pořádá každoročně nevládní organizace Globsec se sídlem v Bratislavě. Po nástupu vlády slovenského premiéra Roberta Fica v roce 2023 čelila od slovenských vládních politiků kritice, od loňského roku pořádá Globsec Forum v Praze. Změnu místa konání tehdy organizace označila za výsledek dlouhodobé snahy o rozšíření svých aktivit napříč střední Evropou.

