Jasně, že vyhrává Ukrajina. Generálové v Praze diskutovali o vývoji války

Někdejší velitel amerických jednotek v Evropě Ben Hodges, náčelník generálního štábu Karel Řehka, polský generál a velitel evropského armádního sboru Piotr A. Błazeusz a bývalý francouzský generál Denis Mercier se v sobotu na konferenci Globsec účastnili panelu s názvem Poučení z Ukrajiny. Všichni čtyři dostali otázku, zda momentálně vyhrává Rusko, nebo Ukrajina.

„Záleží, jak si definujete vítězství. Vojensky právě teď nikdo nevyhrává. Rusko ale touto válkou hodně ztrácí a Ukrajina hodně získává. V jistém smyslu můžete říct, že vyhrávají, ale z vojenského pohledu teď nevyhrává nikdo,“ popsal Řehka.

„Jasně, že Ukrajina válku vyhrává,“ reagoval na něj bývalý americký generál Ben Hodges. „Válka na Ukrajině netrvá dva, ale deset a půl roku. Rusko má všechny výhody a přesto kontroluje jen asi 18 procent území. Za šest měsíců se Rusové posunuli jen o 30 kilometrů k Pokrovsku,“ doplnil. Hodges je také přesvědčený, že kdyby západní státy opravdu chtěli, poskytli by Ukrajině větší podporu a válka by skončila už loni. „Takže i bez našeho zapojení Ukrajina vyhrává a Rusko má velké problémy,“ prohlásil Hodges.

Podle polského generála Błazeusze Ukrajina zažívá vzestupy a pády, obecně ale všem ukazuje, že je možné vzdorovat tak velkému státu, jako je Rusko. „Když válka začala, predikce odhadovaly, že potrvá dva až tři týdny, protože Ukrajina se nedokáže postavit tak silné, modernizované armádě a tak velké zemi. Po dvou a půl letech války vidíme, že medvěd má slabé nohy a ruce a s naší podporou je šance, že se Ukrajina ubrání,“ uvedl Błazeusz.

Denis Mercier z Francie vyzdvihl, že Putinova invaze na Ukrajinu znamenala i to, že Západ je semknutější a silnější než dřív. Připomněl Finsko a Švédsko, se kterými sice NATO dřív spolupracovalo a teď jsou obě země členy aliance.

„Jen ať Kreml vyhlásí úplnou mobilizaci“

Generálové se zabývali i otázkou, jestli proniknutí Ukrajinců přes ruské hranice a obsazení části Kurské oblasti, může mít pro ně a Západ i nějaké stinné stránky. Hodges si to nemyslí. Naopak řekl, že by si přál, aby Kreml v reakci na obsazení Kursku vyhlásil úplnou mobilizaci. „Bylo by to fantastické. Tamní lidé by se pak stoprocentně zamysleli nad tím, co to vlastně Rusko dělá na Ukrajině,“ míní Hodges.

„Mobilizace nebude v tomto státě zrovna populární,“ doplnil ho Mercier. Všichni účastníci panelu se proto shodli, že Putin k tomuto kroku nejspíše nepřistoupí.

Ukrajina naproti tomu letos snížila věk mobilizovaných lidí do armády z 27 na 25 let. Tím se vytvořila poměrně velká skupina mladých lidí ve věku pětadvaceti a šestadvaceti let, které nyní bude možné povolat do armády. Snižovat tento věk by už podle Řehky Ukrajinci neměli. „Z určité perspektivy dává smysl, že chráníte mladší generaci... A pokud mobilizujete lidi, aniž byste jim dokázali říct, jak dlouho budou sloužit, není to dobré pro jejich morálku,“ podotkl Řehka.

Błazeusz k tomu dodal, že mladí Ukrajinci jsou důležití pro zachování kontinuity země a navíc v současné mladé generaci je dost vzdělaných lidí, kteří mohou k vítězství přispívat jinak než na bitevním poli.

Třídenní konference Globsec se zúčastnilo na deset premiérů a prezidentů a dvacítka ministrů obrany a zahraničí nejen z Evropy, ale i z Blízkého východu či jihovýchodní Asie. Akce se původně konala v Bratislavě, nevládní organizace Globsec ale v březnu oznámila přesun akce do Prahy.