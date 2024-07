Bezpečnostní konference Globsec se stěhuje do Prahy. Vystoupí Pavel i Vučič

Ve dnech 31. srpna až 1. září se v pražském hotelu Hilton uskuteční 19. ročník bezpečnostní konference Globsec. Do českého hlavního města zamíří poprvé v historii. Think tank se sídlem v Bratislavě se zaměřuje na výzvy v oblasti bezpečnosti. Na konferenci v Praze, kterou zaštiťuje prezident Petr Pavel, by mělo přijet na 2000 hostů ze 70 zemí světa.