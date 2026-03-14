Máma se nevzdá. Dana bojuje s nádorem mozku, na léčbu potřebuje miliony

První příznaky se objevily v srpnu. „Byly to výpadky zorného pole, které řešila s očním lékařem. Myslela si, že má odchlípenou sítnici, ale na vyšetření musela kvůli dlouhé objednací době čekat,“ vzpomíná Danin bratr Jiří Placer. Její zrak se ale postupně zhoršoval a nakonec přestala vidět doleva. K tomu se přidala špatná orientace v prostoru a poruchy krátkodobé paměti. Přestala také rozeznávat známé tváře.
Nakonec se dostala do péče neurologů a neurochirurgů z českobudějovické nemocnice, kteří odhalili zákeřný nádor na mozku – glioblastom IV. stupně. Těsně před Vánocemi podstoupila Dana náročnou operaci, kdy lékaři nádor odstranili. Všechno vypadalo nadějně. „Po měsíci, kdy měla nastoupit na následnou chemoterapeutickou léčbu a ozařování, jí oznámili, že kontrolní rezonance nedopadla dobře a že se nádor vrátil,“ vzpomíná Danina švagrová Ivana Placerová.
Dnes už je Dana po druhé operaci, v českobudějovické nemocnici prochází radioterapií a chemoterapií. Čeká ji také další magnetická rezonance a vyšetření u neurologa. Další operace v případě recidivy ale podle jejích příbuzných patrně není možná, existuje totiž riziko, že by žena ochrnula.
Účinná, ale drahá léčba
Nejúčinnější léčbou, která by Daně mohla prodloužit život, je unikátní metoda Tumor Treating Fields (TTF). Ta dokáže pomocí přístroje Optune zničit nádorové buňky střídavým elektrickým proudem. Pacienti nosí přístroj téměř nepřetržitě v brašně, elektrody pak do hlavy proudí pomocí velkých náplastí, které si nasadí na hlavu.
V Česku je tato léčba dostupná už 20 let, jako první ji využil neurolog a radiolog Josef Vymazal, primář Radiodiagnostického oddělení pražské Nemocnice Na Homolce. Předním odborníkem na tuto léčbu je dodnes a někteří z jeho pacientů žijí díky metodě TTF už přes dvacet let.
Zdravotní pojišťovny ale léčbu donedávna až na výjimky nehradily. To se sice od loňského října změnilo, ale kritéria pro úhradu jsou velmi striktní. Jedním z nich je, že musí jít o první nádor. „Ve všech zemích, kde schvalovali úhradu TTF ze zdravotního pojištění, se začínalo u pacientů s prvním nádorem. Výsledky klinických studií prokázaly, že právě u nich jsou výsledky nejlepší,“ řekl již dříve Vymazal pro iDNES.cz.
Právě tuto podmínku ale Dana nesplňuje. Její rodina se proto podobně jako nespočet dalších rozhodla založit sbírku na platformě Donio, kde se snaží získat 7,5 milionu korun. Měsíční terapie vyjde na 600 tisíc, požadovaná částka by tak Daně pokryla rok léčby. V ideálním případě by ale měla trvat déle.
„Skromný člověk, vždy pomáhala druhým“
„Cílová částka je vysoká, v ideálním případě 10 milionů, protože jinak to prostě neutáhneme,“ píše ke sbírce Danina dcera Anežka. „Bojím se dne, kdy už mámě nebudu moct zavolat. Bojím se, že věci, které jsme brali jako samozřejmost, najednou samozřejmostí nebudou. A zároveň se držím naděje, protože máma se nevzdává. A my se nevzdáme s ní,“ dodává.
Dana od roku 1999 vede soubor historických tanců Campanello, se kterým vystupuje na jihočeských hradech a zámcích. „Je to skromný člověk, který nikdy po nikom nic nechtěl. Naopak se vždy snažila pomáhat druhým,“ říká o Daně její švagrová.
A její okolí jí to nyní vrací. Do sbírky už přispělo více než 5500 lidí a podařilo se vybrat přes 4 miliony korun. A nejde jen o jednotlivce, na pomoc Daně už proběhlo několik charitativních akcí. „V minulých dnech se uskutečnilo benefiční představení divadelního spolku Kajetán v Třeboni. Vybralo se úctyhodných 47 tisíc korun, které sami herci neváhali dorovnat na celých 60 tisíc,“ uvedla například Ivana Placerová.
Danina rodina, i ta taneční, chce akce pořádat i nadále, aby ji dostala co nejblíže nutné léčbě. „Rodina udělá maximum, i za cenu vlastního majetku. Ale realita je taková, že bez pomoci zvenčí léčbu nespustíme včas a čas je teď úplně všechno,“ dodává Anežka.