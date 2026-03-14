Máma se nevzdá. Dana bojuje s nádorem mozku, na léčbu potřebuje miliony

Eliška Hovorková
  17:27
Třiapadesátileté Daně z jižních Čech se loni otočil svět naruby. Rychle se jí začal zhoršovat zrak a přestala rozpoznávat známé tváře. Pak přišla krutá diagnóza - glioblastom IV. stupně. Po úspěšné operaci se nádor vrátil a Daně tak zůstala prakticky jediná naděje na přežití. Léčbu, která měsíčně stojí 600 tisíc korun, ale pojišťovna v jejím případě nehradí.
Třiapadesátiletá Dana z jižních Čech bojuje se zákeřným nádorem na mozku. Unikátní léčbu, která by jí mohla prodloužit život o měsíce či roky, ale pojišťovna v jejím případě nehradí. | foto: archiv rodiny

11 fotografií

První příznaky se objevily v srpnu. „Byly to výpadky zorného pole, které řešila s očním lékařem. Myslela si, že má odchlípenou sítnici, ale na vyšetření musela kvůli dlouhé objednací době čekat,“ vzpomíná Danin bratr Jiří Placer. Její zrak se ale postupně zhoršoval a nakonec přestala vidět doleva. K tomu se přidala špatná orientace v prostoru a poruchy krátkodobé paměti. Přestala také rozeznávat známé tváře.

Do sbírky pro Danu můžete přispět ZDE.

Nakonec se dostala do péče neurologů a neurochirurgů z českobudějovické nemocnice, kteří odhalili zákeřný nádor na mozku – glioblastom IV. stupně. Těsně před Vánocemi podstoupila Dana náročnou operaci, kdy lékaři nádor odstranili. Všechno vypadalo nadějně. „Po měsíci, kdy měla nastoupit na následnou chemoterapeutickou léčbu a ozařování, jí oznámili, že kontrolní rezonance nedopadla dobře a že se nádor vrátil,“ vzpomíná Danina švagrová Ivana Placerová.

Dnes už je Dana po druhé operaci, v českobudějovické nemocnici prochází radioterapií a chemoterapií. Čeká ji také další magnetická rezonance a vyšetření u neurologa. Další operace v případě recidivy ale podle jejích příbuzných patrně není možná, existuje totiž riziko, že by žena ochrnula.

Účinná, ale drahá léčba

Nejúčinnější léčbou, která by Daně mohla prodloužit život, je unikátní metoda Tumor Treating Fields (TTF). Ta dokáže pomocí přístroje Optune zničit nádorové buňky střídavým elektrickým proudem. Pacienti nosí přístroj téměř nepřetržitě v brašně, elektrody pak do hlavy proudí pomocí velkých náplastí, které si nasadí na hlavu.

V Česku je tato léčba dostupná už 20 let, jako první ji využil neurolog a radiolog Josef Vymazal, primář Radiodiagnostického oddělení pražské Nemocnice Na Homolce. Předním odborníkem na tuto léčbu je dodnes a někteří z jeho pacientů žijí díky metodě TTF už přes dvacet let.

Zdravotní pojišťovny ale léčbu donedávna až na výjimky nehradily. To se sice od loňského října změnilo, ale kritéria pro úhradu jsou velmi striktní. Jedním z nich je, že musí jít o první nádor. „Ve všech zemích, kde schvalovali úhradu TTF ze zdravotního pojištění, se začínalo u pacientů s prvním nádorem. Výsledky klinických studií prokázaly, že právě u nich jsou výsledky nejlepší,“ řekl již dříve Vymazal pro iDNES.cz.

Právě tuto podmínku ale Dana nesplňuje. Její rodina se proto podobně jako nespočet dalších rozhodla založit sbírku na platformě Donio, kde se snaží získat 7,5 milionu korun. Měsíční terapie vyjde na 600 tisíc, požadovaná částka by tak Daně pokryla rok léčby. V ideálním případě by ale měla trvat déle.

„Skromný člověk, vždy pomáhala druhým“

„Cílová částka je vysoká, v ideálním případě 10 milionů, protože jinak to prostě neutáhneme,“ píše ke sbírce Danina dcera Anežka. „Bojím se dne, kdy už mámě nebudu moct zavolat. Bojím se, že věci, které jsme brali jako samozřejmost, najednou samozřejmostí nebudou. A zároveň se držím naděje, protože máma se nevzdává. A my se nevzdáme s ní,“ dodává.

Dana od roku 1999 vede soubor historických tanců Campanello, se kterým vystupuje na jihočeských hradech a zámcích. „Je to skromný člověk, který nikdy po nikom nic nechtěl. Naopak se vždy snažila pomáhat druhým,“ říká o Daně její švagrová.

A její okolí jí to nyní vrací. Do sbírky už přispělo více než 5500 lidí a podařilo se vybrat přes 4 miliony korun. A nejde jen o jednotlivce, na pomoc Daně už proběhlo několik charitativních akcí. „V minulých dnech se uskutečnilo benefiční představení divadelního spolku Kajetán v Třeboni. Vybralo se úctyhodných 47 tisíc korun, které sami herci neváhali dorovnat na celých 60 tisíc,“ uvedla například Ivana Placerová.

Danina rodina, i ta taneční, chce akce pořádat i nadále, aby ji dostala co nejblíže nutné léčbě. „Rodina udělá maximum, i za cenu vlastního majetku. Ale realita je taková, že bez pomoci zvenčí léčbu nespustíme včas a čas je teď úplně všechno,“ dodává Anežka.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě

Ria Kuykenová se ocitla v medvědích spárech. Pimmy se jí zakousl do levé paže,...

V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Poslanci dorazili v lidových krojích, oblékli ho i Okamura a ministr Klempíř

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, místopředseda ANO Radek Vondráček a...

Sněmovnu v úterý ovládl folklor. Několik desítek poslanců v úterý do práce dorazilo v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává každoroční tradice. Letos to byl už třetí ročník...

Rotace Země se v poslední době výrazněji zpomaluje, vědci viní změnu klimatu

Země z vesmíru (ilustrační snímek)

Rotace planety Země se za uplynulé miliony let skoro nikdy nezpomalila tak, jako v posledních desetiletích. Vyplývá to ze studie vědců působících v Rakousku a Švýcarsku. Ti v tom vidí potvrzení, že...

14. března 2026  18:02

Zbídačená Kuba přichází o zdroj příjmů. Její lékaře poslali pryč z další země

Kubánští lékaři se chystají na návrat z mise v Hondurasu do vlasti. (5. března...

Kuba přichází o jeden ze svých významných zdrojů zahraničních příjmů – své lékařské mise v zahraničí. Tento týden oznámila ukončení mise kubánských lékařů Guyana, předtím tak učinily i Jamajka nebo...

14. března 2026  17:58

Máma se nevzdá. Dana bojuje s nádorem mozku, na léčbu potřebuje miliony

Třiapadesátiletá Dana z jižních Čech bojuje se zákeřným nádorem na mozku....

Třiapadesátileté Daně z jižních Čech se loni otočil svět naruby. Rychle se jí začal zhoršovat zrak a přestala rozpoznávat známé tváře. Pak přišla krutá diagnóza - glioblastom IV. stupně. Po úspěšné...

14. března 2026  17:27

Unijní státy prodloužily protiruské sankce, dvě jména ze seznamu zmizela

Slovenský premiér Robert Fico (19. listopadu 2025)

Členské státy EU v sobotu schválily prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy kvůli narušování územní celistvosti Ukrajiny. Potvrdily to diplomatické zdroje. Prodloužení o...

14. března 2026  15:19,  aktualizováno  17:27

Na Vyškovsku hořel rodinný dům. Požár zhoršil vítr, škoda jde do milionů

Požár garáže rodinného domu ve Zbýšově na Vyškovsku (14. března 2026)

Škodu několik milionů korun způsobil podle prvních odhadů vyšetřovatele sobotní požár garáže rodinného domu ve Zbýšově na Vyškovsku. Zřejmě kvůli silnému větru se oheň rozšířil i na střechu domu,...

14. března 2026  17:07

Nákupní centra v USA zažívají renesanci. Zájem přišel od nečekané cílové skupiny

Prodejna značky Edikted v nákupním centru v kalifornském Irvine (9. března 2026)

Generace Z je první skupinou, která vyrostla v ryze digitálním prostředí. I přesto, nebo právě proto její zástupci přicházejí na chuť staromódní americké zábavě: nakupování v obchodních centrech....

14. března 2026

Ostravské stopy: Gestapáci tátu tloukli celé hodiny holemi, vzpomíná Opěla

Vladimír Opěla je významnou postavou filmového archivnictví. (9. března 2026)

Emeritní ředitel Národního filmového archivu v Praze Vladimír Opěla patří k žijícím legendám archivnictví. Jeho zásluhou se uchovaly tisíce kilometrů filmového pásu. Uznání si získal nejen na domácí...

14. března 2026  16:55

VIDEO: Muž ukradl vůz u benzinky, při úprku z něj chtěl za jízdy vystoupit

Řidič chtěl při úprku vystoupit z jedoucího auta

Příležitosti využil čtyřicetiletý cizinec, který ujel cizí nastartovanou škodovkou od benzinky v ulici Evropská v Praze 6. Když jej na Jižní spojce dostihli policisté, začal zběsile ujíždět a po...

14. března 2026  16:51

Ukrajina je pro nás legitimním cílem, hrozí Íránci. Vadí jim údajné dodávky dronů Izraeli

Ukrajinští piloti bezpilotních letounů útočné brigády, která je součástí...

Ukrajina se kvůli dodávkám svých dronů Izraeli stala pro Írán legitimním cílem útoků. Uvedl to v sobotu předseda bezpečnostního výboru íránského parlamentu Ebráhím Azízí. Írán v odvetě na...

14. března 2026  16:47

Na lodích ruské stínové flotily se plaví i wagnerovci. Mají odstrašit Evropany

Ropný tanker Eagle S, který kotví poblíž přístavu Kilpilahti ve Finském zálivu....

Na lodích ruské stínové flotily, které v posledních letech čím dál víc plují přes Baltské moře, je osazenstvo o něco pestřejší než jinde. Kromě standardní posádky na nich bývají ještě dva lidé navíc....

14. března 2026  16:29

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

OBRAZEM: Krakonoš dorazil do Harrachova a přivezl jaro

Krakonoš dorazil do Harrachova a přivezl jaro. (14. března 2026)

Nápadité kostýmy a stovky lidí. Harrachov ožil tradiční slavností spojenou s postavou Krakonoše, který zavítal do horského města a přivezl jaro. Do průvodu masek se poprvé zapojil také starosta.

14. března 2026  16:16

Franz, Sbormistr či Karavan? Akademie ocení Českým lvem nejlepší loňský film

Trofej 33. ročníku filmových cen Český lev.

Sošky Českých lvů pro nejzdařilejší filmové i televizní počiny již trpělivě čekají v Kongresovém centru Praha na své nové majitele. O vítězích se rozhodne za pár hodin, slavnostní večer v přímém...

14. března 2026  16:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.