Celkem GIBS zajistil 10,26 litru látky GBL, v přepočtu 11,2 kilogramu, což je druhé nejvyšší zajištěné množství této látky v České republice od doby, kdy byla zařazena na seznam návykových látek.
Jedním z obviněných je pražský policista. Ten podle vyšetřovatelů zakázanou látku opakovaně konzumoval a navíc ji současně přechovával v množství větším než malém. Tekutou extázi získával od svého známého, který ji podle inspekce obstarával v zahraničí. Policista měl navíc látku i další drogy opakovaně podávat ženě, se kterou dříve udržoval partnerský vztah.
Proti policistovi bylo zahájeno trestní stíhání pro podezření z přečinu neoprávněného přechovávání omamné nebo psychotropní látky pro vlastní potřebu. V případě odsouzení mu hrozí až dva roky vězení.
Druhá stíhaná osoba čelí podezření ze zločinu neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami.
GBL je v Česku nelegální drogou. Jde o chemickou látku využívanou v průmyslu, která se po požití v lidském těle metabolizuje na drogu GHB. Ve vyšších dávkách má sedativní účinky, způsobuje ztrátu zábran, zmatenost nebo výpadky paměti. Právě kvůli těmto účinkům bývá označována také jako takzvaná „predátorská droga“.