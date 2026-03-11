GIBS stíhá příslušníka Vězeňské služby za napadení dvou žen

Generální inspekce bezpečnostních sborů navrhla obžalovat bývalého příslušníka Vězeňské služby, který podle ní napadl dvě ženy. Stíhá ho pro trestné činy vydírání a omezování osobní svobody, za což v případě odsouzení hrozí až osmileté vězení. Na webu inspekce o tom ve středu informoval její mluvčí Jakub Augusta.
Muž podle Augusty ještě v době, kdy sloužil u Vězeňské služby, napadl v době osobního volna a pod vlivem alkoholu dvě ženy. Vyhrožoval jim, v jednom případě s nožem v ruce.

GIBS chybovala, otci oběti střelby na fakultě měla zpřístupnit spis, rozhodl soud

„V jednom případě měl obviněný popadnout nůž, kterým umocnil své následné výhrůžky. Aby si poškozené nemohly zavolat pomoc a ohlásit jeho protiprávní jednání, obviněný měl napadeným ženám také například odebrat mobilní telefony nebo je zamknout v domě,“ uvedl mluvčí.

