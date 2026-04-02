Zneužití pravomoci i úplatky. GIBS stíhá dvacet dálničních policistů na Brněnsku

Deník.cz píše, že podle dostupných informací může jít o jeden z největších zásahů GIBS v její historii. Ta zatím nechce případ konkrétněji komentovat.
Trestní stíhání policistů potvrdil mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. „Policejní orgán Generální inspekce bezpečnostních sborů vede trestní stíhání dvaceti fyzických osob pro důvodné podezření ze spáchání přečinu zneužití pravomoci úřední osoby,“ uvedl Lužný.
Mluvčí doplnil, že část z obviněných je zároveň stíhaná i pro závažnější trestný čin. „Deset z nich je současně stíháno pro podezření ze spáchání zločinu přijetí úplatku,“ řekl Lužný.
Těm, kteří jsou obviněni ze zneužití pravomoci, hrozí trest vězení od jednoho do pěti let. Ti, kteří jsou obviněni i z přijetí úplatku, hrozí trest odnětí svobody tři až deset let.
Lužný doplnil, že obviněni byli policisté před měsícem nebo později. Žádný z obviněných podle něj není ve vazbě, policejní orgán je vyšetřuje na svobodě.
Z dosud známých informací podle Deniku.cz není jasné, jak dlouho měla trestná činnost trvat ani jakým způsobem se na ni přišlo. Rozsah případu ale podle serveru naznačuje, že mohlo jít o dlouhodobou trestnou činnost policistů. Podle informací webu většina obviněných policistů podala proti obvinění stížnost. Někteří z nich už řady policie opustili, píše Deník.cz.