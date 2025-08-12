GIBS chybovala, otci oběti střelby na fakultě měla zpřístupnit spis, rozhodl soud

Pozůstalí po obětech mají právo na informace z vyšetřování provedeného inspekcí, zdůraznil ÚS. „Přikázali jsme GIBS, aby spis zpřístupnila,“ řekl novinářům soudce zpravodaj Jiří Přibáň.
Otec oběti po vyhlášení nálezu poděkoval soudcům, že nález vyhlásili veřejně. Dosud se podle něj vše odehrávalo neveřejně či neoficiálně. „Je trochu škoda, že jsme se museli téměř rok domáhat toho, abychom mohli nahlédnout do spisu, což samozřejmě prohlubuje újmu. Klient toho samozřejmě využije a doufám, že GIBS spis zpřístupní,“ řekl mužův advokát Tomáš Gřivna. Do spisu mohou na základě dnešního nálezu nahlédnout i další pozůstalí.
Při střelbě v budově fakulty v centru Prahy 21. prosince 2023 přišlo o život 14 studentů a pedagogů, další utrpěli zranění. Pachatel, jenž byl také studentem, spáchal sebevraždu.
Inspekce dospěla k závěru, že policie nemohla tragické události zabránit. Žádný z policistů či zaměstnanců policie není v souvislosti se zásahem podezřelý ze spáchání trestného činu, uvedl před rokem ředitel GIBS Vít Hendrych, když se účastnil jednání sněmovního bezpečnostního výboru. Uvedl však, že existuje prostor pro poučení z události a zefektivnění některých činností policie.
V trestním řízení, které vedla právě policie, a nikoliv GIBS, otec uplatnil svá práva jako poškozený. Policie případ odložila. Důvodem bylo to, že pachatel zemřel, a nebylo tak vůči němu možné zahájit trestní stíhání. Otec se považoval za poškozeného také v řízení vedeném GIBS, což inspekce neuznala a nenašel zastání ani u státního zastupitelství.
Ústavní soudci nyní zdůraznili, že otec oběti má právo na takzvané dodatečné účinné vyšetřování, jehož cílem je prověřit, zda ke smrti dcery nepřispěla, byť jen nepřímo, také nedbalost či opomenutí policie při plánování a vedení zásahu. Dodatečné vyšetřování musí být nezávislé, rychlé, důkladné, ale také transparentní, příbuzní obětí by tedy měli mít možnost nahlédnout do spisu.
Soud připomenul, že právo nahlížet do spisu není bezbřehé, netýká se například utajovaných informací. Je na GIBS, aby posoudila, zda některé části nelze poskytnout. Ve zbytku musí spis zpřístupnit.
Ústavní soudci se v poslední době v nálezech často věnují právům obětí trestných činů a pozůstalých. „I tuto kauzu bychom měli chápat v delší řadě a určitém systematičtějším přístupu k zesílení práv obětí a poškozených,“ řekl Přibáň.
Střelbou se ještě zabývala poslanecká vyšetřovací komise. Neshledala v postupu složek integrovaného záchranného systému pochybení, která by ovlivnila skutkový děj události. Zjistila však nedostatky v operačním a taktickém řízení před střelbou.