KOMENTÁŘ: Člověk si zvykne na všechno. I na šibenice a život v ghettu

Uplynulo přesně osmdesát let od chvíle, kdy do terezínského ghetta dorazil první transport s Židy. Co o jeho obyvatelích dnes víme? Kromě toho, že většina z nich se nikdy nevrátila... „Židé v Terezíně se chovali tak, jak se lidé chovají vždy. Přátelili se, bojovali mezi sebou o jídlo a privilegia a dělili se o ně se svými nejbližšími,“ píše historička Anna Hájková.