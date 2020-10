Tady je peklo, pane. V ghettech Janova a Chánova zbyli ti, kdo rezignovali

Reportéři MF DNES zjišťovali, co čeká mostecký Chanov a litvínovský Janov. „Tady je to poslední štace, pane. Narodil jsem se tu, vyrostl, ale těžko se odtud někdy dokážu odstěhovat, pane. Tady je to peklo, pane, stejně to tu jednou budou muset všechno zbourat, a kam půjdou lidi? Asi do Kanady nebo Anglie,“ potáhne z cigarety osmadvacetiletý romský mladík. Stojí před komunitním centrem na nechvalně známém mosteckém sídlišti Chanov.