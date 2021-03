Týraní si o pomoc mohou říct gestem. Nezanechá stopy, agresor si ho nevšimne

Stačí zvednout ruku dlaní od sebe, schovat palec do dlaně a pak kolem něj ohnout ostatní prsty.

Gesto, které zobrazuje symbolické uvěznění palce v dlani, vytvořila v dubnu minulého roku nezisková organizace Canadian Women’s Foundation pro oběti domácího násilí, kterých během pandemie koronaviru celosvětově přibylo obrovské množství.

Toto gesto nezanechá žádnou digitální stopu, žádné přímé důkazy, které by mohly agresora vyprovokovat. Lze jej tedy bezpečně použít v online komunikaci, případě jej i ukázat kurýrovi či sousedovi z okna.



Pokud někdo gesto uvidí, měl by se s obětí snažit spojit a zjistit, co potřebuje a jak jí může pomoct. Pokud se tak stane během videohovoru, může použít nepřímé otázky, ideálně takové, které oběť pochopí, ale agresor nikoli.

Pokud se rozhodne oběti zavolat po telefonu, může pokládat například uzavřené otázky, na které se dá odpovědět ano nebo ne, takže agresor, byť bude poblíž, nepochopí, na co oběť odpovídá.

Gesto #signalforhelp slouží jako znamení, že oběť domácího násilí potřebuje pomoct. Vytvořila jej organizace Canadian Women’s Foundation v reakci na eskalaci domácího násilí během pandemie.

Případně lze také kontaktovat některou z pomáhajících organizací. Pokud se oběť nachází v ohrožení zdraví či života, je třeba volat policii.

„Myslím si, že pokud se podaří toto gesto dostat do povědomí široké veřejnosti, tak se může stát jedním z účinných nástrojů pro obětí, jak se dovolat pomoci i ve chvíli, kdy nemohou bezpečně promluvit,“ uvedla ředitelka organizace proFem Dana Pokorná.

Lockdown situaci mnohonásobně zhoršil

Karanténa s sebou nese eskalaci již existujícího napětí, oběti jsou s agresory zavřené s dvouměsíční pauzou v létě už přes rok. Zhoršuje se také ekonomická situace řady lidí, čímž se zvyšuje bariéra například v případě odchodu z domu, protože není dostupné bydlení.



Nárůst zaznamenaly beze zbytku všechny organizace, které pomáhají obětem domácího násilí. Podle koalice organizací NeNa se jedná o nárůst od 40 do 60 procent.

Kde hledat pomoc? Bílý kruh bezpečí

pomáhá obětem a svědkům trestných činů

Telefon: 116 006, 257 317 110



pomáhá obětem a svědkům trestných činů Telefon: 116 006, 257 317 110 ROSA

specializuje se na pomoc ženám, obětem domácího násilí, a jejich dětem

Telefon: 602 246 102



specializuje se na pomoc ženám, obětem domácího násilí, a jejich dětem Telefon: 602 246 102 proFem

centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí

Telefon: 608 222 277



centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí Telefon: 608 222 277 Acorus

pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Telefon: 283 892 772

Odborníci apelují na oběti, aby se nestyděly říci si o pomoc. Lze se obrátit na rodinu, přátele nebo další blízké. Pomáhající organizace také vedou krizové linky či chaty. Dále mohou pomoci zprostředkovat služby specialistů, například psychologa nebo právníka.



Oběti domácího násilí jsou navíc klasifikovány jako takzvané zvlášť zranitelné oběti, a tedy mají nárok na bezplatné právní služby při zastupování u soudu.

Co dělat, pokud jste obětí domácího násilí? Sbírejte důkazy o násilném chování partnera. Posloužit může i roztrhaný oděv, vytrhané vlasy, fotografie modřin a jiných zranění, fotografie zničeného nádobí a nábytku, oken, dveří, roztrhané povlečení, rozházené věci a podobně. Pomoci může například aplikace Bright Sky , která neukládá data do telefonu.



o násilném chování partnera. Posloužit může i roztrhaný oděv, vytrhané vlasy, fotografie modřin a jiných zranění, fotografie zničeného nádobí a nábytku, oken, dveří, roztrhané povlečení, rozházené věci a podobně. Pomoci může například , která neukládá data do telefonu. Při jakémkoliv zranění navštivte co nejrychleji praktického lékaře, chirurga či gynekologa nebo pohotovost. Zranění zakládají odpovědnost pro trestný čin ublížení na zdraví. Lékařskou zprávu pečlivě uschovejte, pořiďte si i její opis. Bude sloužit jako důkaz v případě trestního řízení i k řízení o náhradě škody.



Zranění zakládají odpovědnost pro trestný čin ublížení na zdraví. Bude sloužit jako důkaz v případě trestního řízení i k řízení o náhradě škody. Stanovte si bezpečnostní plán, tedy seznam opatření a kontaktů, který vám pomůže připravit se na situace akutního ohrožení. Mějte u sebe, například v tašce, doklady, klíče a peníze, nechte si u známých tašku se základními potřebami, domluvte si signál se sousedy, najděte bezpečnou místnost, odkud lze utéct, řekněte o vaší situaci přátelům.

tedy seznam opatření a kontaktů, který vám pomůže připravit se na situace akutního ohrožení. Mějte u sebe, například v tašce, doklady, klíče a peníze, nechte si u známých tašku se základními potřebami, domluvte si signál se sousedy, najděte bezpečnou místnost, odkud lze utéct, řekněte o vaší situaci přátelům. V případě fyzického napadení, otevřete okna nebo dveře a volejte o pomoc. Pokud se napadení stane během volání na policii, hovor nevypínejte. Dochází-li k násilným scénám opakovaně, poučte děti (pokud jsou schopné vzhledem k věku situaci pochopit), jak se mají chovat – volat sousedy, příbuzné nebo policii, utéci, schovat se… Mějte připravenou únikovou cestu.

otevřete okna nebo dveře a volejte o pomoc. Pokud se napadení stane během volání na policii, hovor nevypínejte. Dochází-li k násilným scénám opakovaně, poučte děti (pokud jsou schopné vzhledem k věku situaci pochopit), jak se mají chovat – volat sousedy, příbuzné nebo policii, utéci, schovat se… Mějte připravenou únikovou cestu. Nestyďte se za svou situaci. Zodpovědný je za ni ten, kdo násilí páchá. Oběť nikoli. Zdroj: publikace Vaše právo - první právní pomoc obětem domácího násilí organizace proFem

Pomoc není dostatečná. Dlouhodobě a nyní obzvlášť

Jak ukázaly výzkumy Blanky Nyklové a Dany Moree ze Sociologického ústavu Akademie věd a Fakulty humanitních studií, pomoc obětem domácího násilí v Česku sice je, avšak nekonzistentní. „Situace obětí se často vyhodnocuje na každém místě jinak,“ uvádí.

Z rozhovorů s policisty a policistkami vyplývá, že se policie mnohde potýká s nedostatkem kvalifikovaného personálu. V řadě případů je to zejména nedostatek zkušeností, co komplikuje schopnost policistů vyhodnotit na místě a určit, zda jde o domácí násilí či ojedinělý incident.

„Oběti by si měly takzvaně ‚zmapovat terén‘ a navštívit nejprve třeba pomáhající neziskové organizace, zjistit, co se dá dělat, protože ne vždy je to tak, že oběť přijde na první služebnu policie a najde tam pochopení,“ vysvětlila Moree. „Pokud záleží na tom, na koho narazíte, tak systém jako takový nefunguje dobře a to je třeba změnit,“ dodala Nyklová.



Kamenem úrazu zůstává také přestupkové řízení. U něj totiž řada případů domácího násilí končí, neboť komise, jež přestupky vyhodnocují, nemají potřebné kompetence k posouzení spáchaného násilí a jeho následků. Postihy, které mohou uložit, navíc často demotivují i deprimují oběti či jejich děti, které se odhodlaly celou situaci řešit.



„V naší praxi se můžeme setkat s tím, že co OSPOD (orgány sociálně-právní ochrany dětí), to jiný názor na ochranu dítěte. Záleží to na tom, zda je laxní nebo proaktivní. To platí i pro policisty – máme špatné policisty i dobré policisty, špatné soudce a dobré soudce, stejně jako v každém jiném povolání,“ vysvětluje advokátka Lucie Hrdá.

Často se podle ní také stává, že oběti nejsou seznámeny se svými právy, nebo je ve své situaci nedokážou obsáhnout a pochopit. Například neví, že mají nárok na advokáta zadarmo, není jim nabídnut od státu. Případně se neustanoví předběžné opatření, které by zakazovalo agresorovi oběť kontaktovat, aby nedocházelo k ovlivňování svědků.

Domácí násilí je dlouhodobé a opakované jednání nebo vyhrožování takovým jednáním, v jehož důsledku dochází k nebezpečnému útoku proti životu, zdraví, svobodě nebo lidské důstojnosti nebo hrozí, že k němu dojde. Dochází k němu mezi osobami v rodinném nebo obdobném vztahu, které spolu často žijí ve společné domácnosti. Jedná se o stav, kdy jedna osoba využívá své převahy (fyzické, psychické, ekonomické) nad osobou druhou.