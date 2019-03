Krachovaly, i tak dál prodávaly letenky. Aerolinky zkazily Čechům dovolené

Když si v lednu manželé Mackovi z Přestanova u Teplic kupovali letenky na Island, těšili se, že si splní sen. Se dvěma dětmi chtěli ostrov procestovat a fotit. Vybrali si německé aerolinky Germania díky přímému letu a dobré ceně.

O pár týdnů později však letecká společnost vyhlásila insolvenci a Mackovi přišli o 29 tisíc korun. „Nejvíc mě mrzí, že nám společnost prodala letenky ani ne měsíc před krachem. V té době už musela vědět, že jde do insolvence,“ říká Petr Macek.

Sen o Islandu

Na Island chtěl s manželkou, jedenáctiletou dcerou a šestnáctiletým synem letět letos v srpnu. „Island byl vždycky můj sen, moc jsem se těšil, že něco nafotím a po návratu uspořádám výstavu,“ uvádí Macek.

Listoval v nabídkách aerolinek a Germania byla nejvýhodnější. Chtěla za všechny čtyři 1 103 eur (28 tisíc korun). „Nenapadlo mě si zjišťovat bonitu letecké společnosti, zvlášť když šlo o německou,“ říká Macek.

Odletět měli 7. srpna z Drážďan. Za 3 500 korun si zaplatili ubytování na první den dovolené, protože do Reykjavíku měli přiletět půlhodinu před půlnocí.

Jenže 5. února Germania zkrachovala. Mackovi se o krachu dozvěděli od kamaráda, který jim přeposlal odkaz na článek. Na webu Germanie se objevila zpráva o úpadku, o tom, že cestující nepoletí a že si mají schovat účtenky a přihlásit se k insolvenci.

Mackovi ihned zkoumali, jaké mají šance získat jiný let, nebo zpět své peníze. Zjistili, že nemají nárok na nic. „Pokud by si koupili u cestovky zájezd, jehož součástí by byly letenky, musí cestovka zařídit náhradní dopravu. Jenže to neplatí, když si klient koupí letenky přímo,“ uvedla Eva Petrážová, ředitelka Evropského spotřebitelského centra (ESC).

Vypadalo to, že Mackovým nezbývá než se připojit k insolvenci, což je dlouhá a značně nejistá cesta.

„Jen pár dní před krachem Germanie jsem navíc chtěl rezervovat a zaplatit ubytování po celé trase výletu na Islandu, protože čím víc se blíží letní turistická sezona, tím je ubytování dražší. Ještěže jsem to neudělal,“ říká Macek. Pronajímatelé totiž při stornování pobytu nevracejí peníze, jsou ochotni jen posunout termín. „Tohle nám řekli i ti, u nichž jsme zaplatili tu jednu noc,“ dodal Macek.

Podle Petrážové z ESC je však ještě jedna šance – požádat svou banku o takzvaný chargeback, vrácení peněz na kartu. „Ovšem není na to právní nárok, záleží na podmínkách, které mají jednotlivé banky,“ zdůrazňuje Petrážová.

Petr Macek to zkusil. „Moje banka nejprve zahájila reklamaci, kterou neuznala. Pak žádala, abych jí poslal vyjádření insolvenčního správce. Nevěděl jsem, jak to mám zajistit,“ vylíčil.

Banka nakonec slíbila, že jeho žádost o chargeback vyřídí do 30 dnů i bez komunikace se správcem. Rozhodnutí padne příští týden. „Pokud nám vrátí peníze, zkusíme najít jiný let. Bude dražší, ale nedá se nic dělat. Pokud nedostaneme nic, rozloučíme se s 29 tisíci a jedeme pod stan,“ dodává Macek.

Společnost nekomunikuje

Mackovi nejsou jediní. Podobně jsou na tom další klienti Germanie z Česka. „Obrátilo se na nás dalších šest klientů,“ uvedla ředitelka ESC Eva Petrážová. Všem radí totéž, co udělali Mackovi, požádat o chargeback.

Germania prodávala letenky ještě pár dnů před krachem, a nabízí se proto otázka, jestli to nebyl záměr. Podle Michala Žižlavského, předsedy sekce pro insolvenční právo České advokátní komory, je důležité zjistit, zda vedení aerolinek v době, kdy letenky prodávalo, mohlo vědět, že už nevzlétne.

„Prostě je důležité zjistit, v jakém stavu se nacházel podnik, jestli měl na účtech dostatek peněz, aby mohl létat, v době, kdy prodával letenky. Lidé, kteří řídí leteckou společnost, mohli předpokládat, že nejsou schopni zajistit přepravu,“ říká Žižlavský.

„Pokud uváděli někoho v omyl a prodávali vzduch, pak se dopustili podvodu,“ dodává. Reportér MF DNES se snažil získat vyjádření letecké společnosti Germania, jenže telefon nikdo nebral a dotazy zaslané e-mailem zůstaly bez odpovědi. Místo nich se ozval mluvčí insolvenčního správce Sebastian Glaser s tím, že otázky byly postoupeny jemu.

Vysvětlit, proč společnost prodávala letenky ještě krátce před krachem, nemohl: „Já mluvím za insolvenčního správce, který přišel až 5. února. Co se odehrávalo předtím, to musí zodpovědět sama Germania,“ sdělil Glaser. Ta však nekomunikuje.