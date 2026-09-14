Nové stíhání v kauze Motol. Policie obvinila stavební firmu, ta se brání

Informaci v pondělí přinesly servery Seznam Zprávy (SZ) a Neovlivní.cz. Kriminalisté v kauze už dříve obvinili mimo jiné bývalého ředitele a spolumajitele Geosanu Luďka Kostku a obchodního ředitele firmy Ivana Havla.
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„Trestní stíhání právnické osoby je zjevně formálním právním důsledkem vedené kauzy. Společnost s obviněním zcela nesouhlasí, podala proti němu stížnost a důvodně věří, že bude vyvráceno. Společnost využije veškeré právní prostředky k ochraně svých práv,“ sdělila v pondělí serverům mluvčí Geosan Group Vlasta Konšelová.
Motolská kauza se týká mimo jiné rekonstrukce budovy pro dospělé, takzvaného Modrého pavilonu. Geosan zakázku získal na podzim 2021 s nabídkovou cenou 1,2 miliardy korun.
Nemocnice pak se stavební firmou podepsala několik dodatků na vícepráce. Nepodepsaný zůstal dodatek na vícepráce za pětaosmdesáti milionů korun, ze kterého podle policie dostal deset milionů Ludvík a jeho ekonomický náměstek Pavel Budinský.
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Hospodářské noviny v březnu upozornily, že Geosan po fakultní nemocnici v Motole vymáhá dvěma žalobami víc než dvě stě milionů korun. Požaduje sedmdesát milionů korun za vícepráce na rekonstrukci budovy pro dospělé a dalších 133 milionů za zvýšení nákladů u tohoto projektu kvůli dopadům války na Ukrajině. Požadavky firmy nemocnice odmítá.
Ludvík a Budinský se podle policie nechali uplácet i od dalších dodavatelů, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale také úklidové služby či řemeslnické práce. Obvinění za úplatkářské trestné činy, dotační podvod, praní špinavých peněz nebo za poškození finančních zájmů Evropské unie čelí 19 lidí a čtyři firmy. Ludvík vinu popírá.