Zájem o vyšetření plodnosti stoupá, Češky řeší své reprodukční zdraví

Význam vyšetření zdůrazňují nejen odborníci, ale i data z poslední akce zaměřené na téma reprodukčního zdraví konané na klinikách GENNET. Pomocí AMH testu byla ženám měřena ovariální rezerva, jejíž hodnoty odrážejí množství vajíček ve vaječnících.

Co je to AMH? Jedná se o hormon, který produkují buňky v dutině vaječníků, v nichž nezralá vajíčka čekají na „prozbuzení“, aby v budoucnu dozrála. Jejich počet se s věkem přirozeně snižuje a tím také klesá AMH. Tento hormon tedy ukazuje počet zbylých vajíček (individuální ovariální rezerva).

Výsledky otestovaných zájemkyň ukázaly, že ženy do 35 let jsou převážně reprodukčně zdravé, nižší hodnoty AMH mělo zhruba 15 procent žen. Nejvíce jich na akci dorazilo z preventivních důvodů. To doporučují i odborníci, klíčové je totiž začít se o své reprodukční zdraví zajímat včas.

Nejlépe na tom byly ženy ve věkové kategorii 24-27 let, kde byly naměřeny takové hodnoty AMH, které naznačují vysokou zásobu vajíček. Jen o něco málo hůř byly na tom ženy mezi 20-23 lety a dále do 31 let. U pacientek mezi 35 a 40 let se hodnoty pohybovaly na hranici normálních výsledků. U pacientek starších 40 let se pak objevila snížená nebo extrémně nízká ovariální rezerva.

„Výsledky potvrdily fakt, že s věkem u ženy počet vajíček klesá. Přibližně patnáct procent žen má AMH nízké nehledě na věk a obecně platí, že ženy s nízkou hodnotou AMH by neměly těhotenství odkládat,“ okomentoval výsledky Miloš Černý z GENNET.

U pacientek se dále zkoumala motivace, proč na testování dorazily: 44 procent uvedlo, že test podstoupilo z preventivních důvodů a aby získaly přehled o svém reprodukčním zdraví. Dalších 41 procent žen přišlo kvůli tomu, že by rády v brzké době otěhotněly. Necelých osm procent sledovaných žen se o početí snažilo déle než rok a zhruba šest procent pak více něž půl roku.

„Identifikování případných problémů v mladém věku může výrazně zlepšit šance na úspěšné otěhotnění a učinit opatření, které mohou být klíčové pro minimalizaci komplikací do budoucna,“ zdůraznil Černý.