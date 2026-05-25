Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Hlavní hrozbou je Rusko. Nesmíme strkat hlavu do písku, varoval Řehka

Autor:
  12:39
Během pondělního semináře konaném v Poslanecké sněmovně se šéfové bezpečnostních složek shodovali na tom, že největší hrozbou je pro Česko v současnosti hlavně Rusko. Ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka zmínil i hrozbu propalestinského hnutí, policejní generálmajor Tomáš Kubík zase uprchlickou vlnu z Ukrajiny.
Konference Aktuální bezpečnostní hrozby V., která byla zaměřena na aktuální...

Konference Aktuální bezpečnostní hrozby V., která byla zaměřena na aktuální bezpečnostní výzvy, kterým čelí Česká republika a Evropa, včetně kybernetických útoků, mezinárodního terorismu a ozbrojených konfliktů ve středoevropském prostoru i na Blízkém východě. Náčelník generálního štábu Karel Řehka. (25. května 2026) | foto: Křivan LadislavMAFRA

Konference Aktuální bezpečnostní hrozby V., která byla zaměřena na aktuální...
Konference Aktuální bezpečnostní hrozby V., která byla zaměřena na aktuální...
Konference Aktuální bezpečnostní hrozby V., která byla zaměřena na aktuální...
Konference Aktuální bezpečnostní hrozby V., která byla zaměřena na aktuální...
11 fotografií

O hrozbě válečného konfliktu nejvíce hovořil končící náčelník Generálního štábu Armády České republiky Karel Řehka. „Nemám pochybnost o tom, že žijeme v době, kdy je bezpečnostní situace nejkomplexnější za poslední roky a nemám pochybnost o tom, že by to mohlo vyústit v něco, co by znamenalo tragédii pro Českou republiku,“ řekl na úvod svého vystoupení. Dodal ale, že nepochybuje ani o tom, že by takovou situaci byla Česká republika schopná zvládnout.

K tomu je ale zapotřebí dle Řehky hned několik kroků, a to především v souvislosti se Severoatlantickou aliancí (NATO) a podporou ze strany Spojených států. „Důležité je udržovat přítomnost USA v Evropě jak nejdéle to půjde, ale zároveň na to nespoléhat a převzít odpovědnost a mít dostatečné konvenční kapacity,“ myslí si Řehka. „Americký odchod z Evropy není dán jednou osobou nebo jednou administrativou, ale dlouhodobým geopolitickým vývojem,“ dodal.

Zadržení podezřelého ze špionáže pro Čínu má i symbolický význam, řekl šéf BIS

Zároveň je podle náčelníka generálního štábu důležité plnit závazky v rámci NATO. „Tak, abychom byli vnímáni jako spolehlivý spojenec,“ vysvětlil. Česká republika se na summitu v Haagu v červnu 2025 zavázala k pětiprocentním výdajům HDP na obranu do roku 2035, v současnosti ale Česko neplní ani dvouprocentní výdaje.

Současná koalice argumentuje tím, že je důležitější efektivita výdajů než jejich výše. Jak například prezentoval ve Sněmovně místopředseda výboru pro obranu Jindřich Rajchl (PRO).

Řehka ale v pondělí ve Sněmovně tvrdil, že bez slíbených výdajů stejně nelze splnit cíl dostatečné obranyschopnosti. Vedle modernizace armády je třeba podle něj budovat i politický a celospolečenský přístup a vytvořit systém reakce na krize. Nic z toho se podle Řehky neděje.

„Není za pět minut dvanáct, ale je pět minut po dvanácté. Nesmíme strkat hlavu do písku a předstírat, že se nás situace ve světě netýká. Musíme změnit legislativu, abychom mohli efektivně nakupovat, musíme investovat do lidí. Klíčem k tomu je dobře informovaná společnost, která si uvědomuje situaci,“ shrnul situaci.

Nejsem politik, odmítl Landovský teorie, že by měl nahradit ministra Zůnu

Za největší hrozbu pro Českou republiku pak opakovaně označil Rusko, které by se podle něj nestalo více předvídatelným, ani méně nebezpečným, pokud by došlo k dohlednému konci války na Ukrajině. Ta po ruském útoku trvá již od února roku 2022. Řehka označil současný směr konfliktu za opotřebovávací válku.

Ředitel BIS Roman Koudelka pak kromě Ruska označil za bezpečnostní riziko i „sílící levicové pro palestinské hnutí“. Generál nabídl srovnání i s historickými reáliemi. „Stejně jako Sovětský svaz v 70. a 80. letech, tak i teď Rusko bude jistě chtít využít tohoto jevu,“ myslí si Koudelka.

Sovětský svaz posiloval vztahy s reprezentací Palestiny v 70. letech hlavně poté, co ztratil vliv v Egyptě. Z odtajněných archivů po konci studené války vyplývá, že KGB podporovala pro palestinská hnutí například převoz zbraní.

První podezřelí z útoku v Pardubicích míří do vazby, podpořili je zastánci Palestiny

V souvislosti s konfliktem na Ukrajině hovořil ve Sněmovně i policejní generálmajor Tomáš Kubík. Podle něj Česká republika „velice dobře“ zvládla příliv válečných uprchlíků z Ukrajiny a výrazněji se ve statistikách přečinů neprojevily ani některé druhy kriminality, před kterými společnost varovala, jako třeba příliv nelegálních zbraní. Co je naopak rostoucím problémem, jsou podle Kubíka podvody přes telefon.

„Podvodníci se vydávají za bankéře či dokonce za policisty,“ vyjmenovával. Je to podle něj ale celosvětový problém. „Když se podíváte třeba na americká falešná call centra, to je úplně jiný rozměr,“ dodal Kubík.

Vojna by měla být dobrovolná, navrhuje Řehka

Během semináře přišla i řeč na možnost povinné vojenské služby. Podle Řehky je sice nutné současný model ozbrojených sil změnit, jelikož jeho fungování pochází z doby, kdy byly bezpečnostní hrozby pro Česko menší, vojenská služba by ale měla být dobrovolná.

„Současný stav vyžaduje masivní zálohy a legislativu, která je umožní využít. Nějaká změna je potřeba a myslím si, že to bude obnášet nějakou novou formu vojenské služby. Měla by být na bázi dobrovolnosti. Potřebujeme armádu, která je schopná se rychle přetvořit z mírovou na válečnou,“ prohlásil Řehka.

Podle něj by měl být výcvik krátký tak, aby „nevytrhával“ lidi z jejich životů a kariéry. „Forma vojenského výcviku by měla být krátká, zhruba tříměsíční, na bázi dobrovolnosti, ale vláda by měla mít legislativní rámce tyto kapacity využít. Když se to dobře nastaví, tak nebude žádný problém využít je,“ myslí si náčelník generálního štábu.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Majitel Slavie Tykač exkluzivně: o osudu Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat i v červnu, rozhodla vláda

Ministryně financí Alena Schillerová

Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu. Návrh ministerstva financí schválila vláda. „Vláda na návrh ministerstva financí rozhodla, že nižší daně na naftu a regulace marží...

25. května 2026  12:45,  aktualizováno  12:55

Po bitce více než deseti lidí zůstali dva zranění a několik poničených aut

ilustrační snímek

Rvačku více než deseti lidí museli v sobotu večer rozehnat policisté ve Štěpánovicích na Českobudějovicku. Dva zraněné odvezli záchranáři do nemocnice. Po incidentu je poškozených několik aut,...

25. května 2026  12:53

Česko má nového apoštolského nuncia. Stal se jím irský arcibiskup Nugent

Národní pouť, Dny lidí dobré vůle, Slavnostní poutní mše svatá, Velehrad 2025....

Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup Eugene Martin Nugent, který se narodil v Irsku. Po jmenování papežem Lvem XIV. jeho jméno v pondělí v poledne oznámilo tiskové středisko Vatikánu,...

25. května 2026  12:45

Vážná nehoda československé tramvaje v Bělehradě. Vykolejila a vjela do výlohy

V srbském hlavním městě Bělehradě vykolejila tramvaj vyrobená v bývalém...

V srbském hlavním městě Bělehradě v pondělí vykolejila tramvaj vyrobená v bývalém Československu. Při nárazu do budovy se nejméně 13 lidí zranilo, informovala v pondělí stanice RTS. Nehoda se stala v...

25. května 2026  12:44

Hlavní hrozbou je Rusko. Nesmíme strkat hlavu do písku, varoval Řehka

Konference Aktuální bezpečnostní hrozby V., která byla zaměřena na aktuální...

Během pondělního semináře konaném v Poslanecké sněmovně se šéfové bezpečnostních složek shodovali na tom, že největší hrozbou je pro Česko v současnosti hlavně Rusko. Ředitel Bezpečnostní informační...

25. května 2026  12:39

Zapomeňte na lekačky a potoky krve. Nová éra hororu děsí prázdnými chodbami

Backrooms

Svět filmového hororu prochází fascinující revolucí. Doby, kdy studia neustále recyklovala klasickou literaturu nebo komiksové franšízy, střídá nová éra – éra, v níž ty nejtemnější noční můry...

25. května 2026  12:32

Žalobce se nebránil proti vydání elektroniky v bitcoinové kauze, dostal důtku

Před kárným senátem Vrchního soudu v Olomouci stanul státní zástupce brněnského...

Žalobce brněnského krajského státního zastupitelství Marek Vagai dostal důtku za to, že se v takzvané bitcoinové kauze nebránil proti rozhodnutí soudu, který loni v lednu vydal již dříve odsouzenému...

25. května 2026  10:28,  aktualizováno  12:29

OBRAZEM: Posselt u cimbálu i policejní „kravata“. Brno ovládl sudetský sjezd

Sudetský sjezd 2026

Víkend v Brně, kde se konal 76. sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení, byl ve znamení hodování, pochodu smíření, ale i protestů a strkanic. Prezident Petr Pavel udělil záštitu festivalu Meeting...

25. května 2026  12:25

S tímhle zajícem by si ani vlk neporadil. Vyskočil z pole a srazil muže z koloběžky

Zajíc v Maďarsku skočil přímo na projíždějící elektrickou koloběžku

Poklidnou vyjížďku na koloběžce nedaleko maďarské Budapešti ukončil agresivní zajíc. Na jezdce náhle zaútočil a kopancem jej z koloběžky shodil. Útoky zajíců nejsou běžné, vést k tomu však může...

25. května 2026  12:23

Policie pročesává lesy, hledá zmateného seniora. Poznávacím prvkem je jeho kolo

Policie na Hradecku pátrá po dvaaosmdesátiletém Miloslavu Bergerovi.

Policie už od soboty pátrá po dvaaosmdesátiletém muži z Hradce Králové. Trpí počínající demencí, je zmatený a nemá u sebe mobil. Policisté se nyní zaměřují na oblast mezi Hradcem a Týništěm nad...

25. května 2026  12:21

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Krakov v referendu sesadil primátora. Vaz mu zlomily dluhy i nízkoemisní zóna

Plakáty v ulicích Krakova před referendem, ve kterém obyvatelé rozhodovali o...

Obyvatelé polského Krakova v nedělním referendu rozhodli o odvolání primátora Aleksandera Miszalského, který je členem proevropské Občanské koalice premiéra Donalda Tuska. V pondělí o tom informují...

25. května 2026  12:17

Ruce pryč od médií a Oto, zabal to, skandovali lidé před Úřadem vlády

Před Úřadem vlády se sešli lidé k dalšímu protestu proti rušení poplatků České...

Před Úřadem vlády se sešli lidé k dalšímu protestu proti rušení poplatků České televizi a Českému rozhlasu. „Nyní nesmíme mlčet,“ řekl předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář....

25. května 2026  6:26,  aktualizováno  12:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.