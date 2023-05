Vláda se lekne generální stávky, ne pohotovosti, opřel se Okamura do odborů

Okamura ve Sněmovně také zmínil tři demonstrace organizované hnutím proti vládě pětikoalice, které se sejdou v regionech. Odbory v pondělí vyhlásily s okamžitou platností kvůli rozpočtovým škrtům stávkovou pohotovost, podle Okamury to je málo a hnutí SPD je z toho zklamané.

„Vyzývám odbory, aby pomohly organizovat generální stávku,“ uvedl Okamura s tím, že po vyhlášení stávkové pohotovosti je pravděpodobné, že se o prázdninách stávka neuskuteční a mohla by tak být až na podzim. Vláda by se podle něj „měla leknout“ a nic nebrání tomu, aby se SPD stala lídrem generální stávky.

Podle předsedkyně sněmovního klubu hnutí ANO Aleny Schillerové si vláda o vyhlášení stávkové pohotovosti „sama řekla“, když své záměry předem neprobrala se sociálními partnery. Na tiskové konferenci exministryně financí souhlasila s dnes zveřejněnými výpočty odborů, podle kterých by rodina s jedním dítětem, kde mají oba partneři zhruba průměrný výdělek a jsou zaměstnaní v soukromé sféře, přišla kvůli vládnímu balíčku opatření podle odborů ročně přibližně o 152 800 korun. Pokud jsou oba zaměstnanci ve veřejné sféře, dopad by podle odborů mohl být 178 200 korun. „Není to mimo reál, podle toho, co započetli,“ uvedla.

Stejně jako konsolidační opatření kritizuje hnutí SPD i změny v důchodovém systému, podle šéfa sněmovního klubu SPD Radima Fialy nelze při prodlužování doby pro odchod do penze překročit věk 65 let. O změnách v důchodech budou zástupci hnutí jednat s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou z KDU-ČSL na schůzce v pátek.

Podle Okamury se vládní koalice rozhodla prudce zdražit životy českým občanům i firmám a potrestat pracující rodiny s dětmi, studenty a důchodce. Za nepřijatelné má hnutí i záměry pomalejší valorizace důchodů.

Vláda plánuje v příštím roce uspořit na výdajích 62,4 miliardy korun a z nových příjmů získat 31,7 miliardy korun, celkem chce snížit schodek státního rozpočtu o 94,1 miliardy Kč. V dalším roce by to mělo být celkem 53,4 miliardy korun. Kabinet počítá podle balíčku se seškrtáním dotací, snížením sumy na provoz státu i na platy.

Vzrůst by měla daň firmám, z nemovitostí, z hazardu, lidem s vyšším příjmem či u tabáku a alkoholu. Místo tří sazeb daně z přidané hodnoty mají být dvě. Živnostníkům se mají postupně zvednout minimální odvody. Platit by pak měli tolik jako pracovník s minimální mzdou. Zaměstnanci budou nově odvádět nemocenské pojištění. Věk nástupu do penze by se měl řídit podle prodlužování života. Nové důchody mají být nižší a valorizace mírnější.

Odbory chtějí o svém dalším postupu rozhodnout potom, co návrhy získají legislativní podobu a projdou připomínkovým řízením.