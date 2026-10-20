Zemědělský fond rozděluje mezi zemědělce evropské i národní dotace, od nástupu vlády Andreje Babiše (ANO) řeší premiérův možný střet zájmů. Podle Dlouhého ale kauza s jeho odchodem nesouvisí.
„Rozhodnutí odejít nebylo jednoduché a předcházelo mu dlouhé zvažování. Po letech ve vedoucích funkcích cítím, že nastal čas změnit pracovní prostředí a více se věnovat rodině i svému zdraví. Chci zároveň jednoznačně zdůraznit, že se jedná výhradně o mé osobní rozhodnutí, které není výsledkem jakýchkoliv politických tlaků ani jiných okolností,“ uvedl Dlouhý.
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V přechodném období do ukončení výběrového řízení na pozici nového ředitele povede SZIF Filip Sova, dosavadní zástupce Dlouhého.