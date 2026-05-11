„Mandát mi končí 19. července, takže jsem oznámil panu ministrovi, že prostě končím,“ řekl Vlček serveru. Více sdělí až na závěr svého působení. „Myslím si, že ve vhodnou chvíli si k tomu určitě svoje řeknu,“ dodal.
Metnar serveru řekl, že Vlček skončí ve funkci s ohledem na svůj věk. „Už tedy znovu nemůže mít pětiletý mandát,“ uvedl ministr. Popřel, že by za Vlčkovým koncem v čele hasičů bylo cokoli jiného než dovršení věku 65 let.
Po odchodu z vedení hasičského sboru chce Vlček pracovat na ostravské Technické univerzitě. Na tamní Fakultě bezpečnostního inženýrství dlouhodobě působí jako pedagog, v současnosti je proděkanem pro strategii.
Vlček vstoupil do hasičského sboru v roce 1984. Působil na řadě postů v okresním a krajském sboru i na celostátní úrovni. Nejvyšším šéfem hasičů v Česku byl už v letech 1993 až 1995, kdy byl náčelníkem Hlavní správy Sboru požární ochrany a poté vrchním požárním radou. Nynější funkce generálního ředitele HZS byla zavedena až od ledna 2001. Od prosince 2016 byl Vlček ředitelem HZS Moravskoslezského kraje a od 19. července 2021 generálním ředitelem hasičů v Česku.